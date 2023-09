Verfluchte Fantasy-Neuauflage, die 15 Jahre in Arbeit war und 50 Millionen kostete, kommt wirklich: Das ist über den umstrittenen The Crow-Neustart bekannt

Vor fast 30 Jahren kam der Fantasy-Kultfilm The Crow ins Kino. Nun wurde eine Neuverfilmung fertiggestellt und die Stars in der Besetzung sind auch bekannt.

Ginge es nach Alex Proyas, dem Regisseur des Originals, hätte der Film nie gedreht werden sollen. Die Neuverfilmung von The Crow - Die Krähe ist trotzdem im Kasten und wurde damit aus der jahrelangen Gefangenschaft in der Produktionshölle befreit. Hier erfahrt ihr, was über den Fantasy-Film über einen untoten Rächer bekannt ist, wer mitspielt und warum Proyas das Projekt am liebsten verhindert hätte.

Der The Crow-Film kommt ins Kino – 16 Jahre nach den ersten Reboot-Plänen

The Crow soll 2024 in die Kinos kommen. Einen deutschen Starttermin gibt es aber noch nicht. Die Dreharbeiten fanden vergangenes Jahr in München und Prag statt.



Die ersten Pläne für eine Neuverfilmung des gleichnamigen Comics von James O'Barr gehen auf das Jahr 2008 zurück. Damals wollte Blade-Regisseur Stephen Norrington einen realistischen, quasi-dokumentarischen Stil auf den Fantasy-Stoff anwenden, wie er der Variety verriet. Danach wechselte der The Crow-Reboot so oft durch unterschiedlichste Hände, bis er fast schon verflucht schien. Über die Jahre waren Stars wie Ryan Gosling, Bradley Cooper und Tom Hiddleston im Gespräch für die Hauptrolle. Aquaman-Star Jason Momoa band sich zwei Jahre an das Projekt, bevor er absprang.

Paramount The Crow

Zahlreiche Regisseure kamen und gingen, ohne dass die erste Klappe fiel. Das änderte sich erst mit dem Engagement von Regisseur Rupert Sanders (Ghost in the Shell), der den Film tatsächlich umsetzte.

Es-Star Bill Skarsgård führt die Besetzung von The Crow an

Pennywise-Darsteller Bill Skarsgård (Es) spielt die Hauptrolle in der Comic-Verfilmung. In der Vorlage werden Eric Draven und seine Verlobte Shelly von einer Gang angegriffen und tödlich verletzt. Daraufhin steht Eric von den Toten auf und nimmt Rache an den Tätern.



Die Rolle der Shelly wird von Sängerin FKA Twigs übernommen, die damit nach Honey Boy zum zweiten Mal eine größere Rolle in einem Film übernimmt. Weitere Mitglieder des Casts sind Danny Huston (X-Men Origins: Wolverine), Laura Birn (Foundation), Sami Bouajila (Erde und Blut) und Jordan Bolger (Star Wars: Das Buch von Boba Fett).

Disney Bill Skarsgård in Barbarian

Das Drehbuch stammt aus der Feder von Zach Baylin (Gran Turismo) und Will Schneider, wie Deadline meldet. Der Branchenseite zufolge beträgt das Budget des Films 50 Millionen Dollar, was aber wohl nicht die Kosten aus fast 15 Jahren gescheiterter Filmpläne beinhaltet.

Warum Alex Proyas gegen eine Neuverfilmung von The Crow ist

Die erste Verfilmung von The Crow ging wegen einer Tragödie in die Filmgeschichte ein. Hauptdarsteller Brandon Lee, Sohn von Filmlegende Bruce Lee, wurde bei einer Szene durch einen fehlerhaft präparierten Revolver tödlich verwundet. Er war 28 Jahre alt.

Alex Proyas, Regisseur des Original-Films, äußerte sich in den Folgejahren mehrfach kritisch gegenüber der Idee einer Neuverfilmung. In einem Facebook-Post schrieb er 2017:

Das ist Brandons Film. Ich glaube, es ist ein besonderer Fall, bei dem Hollywood ihn einfach als Zeugnis des immensen Talents und des ultimativen Opfers eines Mannes stehen lassen sollte – und nicht zulassen sollte, dass andere die Geschichte neu schreiben oder ihr etwas hinzufügen. Ich weiß, dass es Fortsetzungen und Fernsehserien gab, aber der Gedanke, diese Geschichte und die ursprüngliche Figur [...] neu zu verfilmen, erscheint mir falsch. Bitte lasst dies Brandons Film bleiben.