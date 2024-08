Vergessene Jason Statham-Karriere vor seinem Action-Durchbruch: Video erinnert an unglaubliches Talent

Jason Stathams Action-Karriere begann schon lange vor dem ersten Filmdreh mit mehr als einem Sprung ins tiefe Wasser, was ihn fast zum Olympia-Sportler gemacht hätte.

Nicht jeder Schauspieler schlug seinen Karriereweg schon in jungen Jahren ein. Auch Jason Statham stieß erst relativ spät zum Filmgeschäft. Als er 1998 in Guy Ritchies Bube Dame König GrAs auftrat, war er bereits 31 Jahre alt. Viele wissen, dass er vorher als Martial-Arts-Kämpfer aktiv war, aber jetzt zur Olympiade lohnt es sich auch, noch einmal an seine Karriere als Kunstspringer zu erinnern.

Abgetaucht: Jason Statham war vor seiner Schauspielkarriere Turmspringer

Während in Paris 2024 die Olympischen Spiele ausgetragen werden, kommen auch Erinnerungen an die sportlichen Anfänge von Jason Statham wieder hoch. Als Action-Star mit eigenen Stunts stellt er sein körperliches Können im Kino regelmäßig unter Beweis und ist auch aus den Netflix-Charts nicht wegzudenken.

Im IGN -Interview verriet Statham, dass seine Karriere als Turmspringer ihn schon früh die dafür notwendige Disziplin lehrte. Was in Videos von damals beeindruckend zu beobachten ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich war nicht bei den Olympischen Spielen, aber ich habe 12 Jahre im National-Kader [der britischen Turmspringer] verbracht. Es war eine tolle Erfahrung, um die Welt zu reisen und auf einem bestimmten Level anzutreten. Das lehrt dich Disziplin, Fokus und dich von Ärger fernzuhalten.

Ich sprang von 10-Meter-Plattformen und 3-Meter-Sprungbrettern, was nicht notwendigerweise sehr hoch ist. Aber wir absolvierten eine ganze Anzahl Gymnastik-Tricks von dort oben. [...] Doch das Turmspringen war ein Hobby von mir, ein Amateur-Sport, mit dem man kein Geld verdienen konnte.

Also verkaufte Jason Statham an Straßenecken (auf dem Schwarzmarkt) Parfum und Juwelen, um zu Geld zu kommen. Erst, als er als Model entdeckt wurde und im nächsten Schritt zum Film kam, änderte sich sein Leben grundlegend. Über seine Turmspringer-Künste hätte wohl Jahre später auch Riesen-Hai Meg gestaunt.