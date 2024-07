In den Netflix-Charts sind gerade 2 Jason Statham-Kracher – und in einem ist er ein richtig fieser Bösewicht

Action-Star Jason Statham macht sich langsam in Netflix' Top 10 breit. Zwei seiner Filme sind gerade ziemlich weit oben in den Charts des Streaming-Anbieters.

Nicht nur im Kino, sondern auch bei Netflix zählt Jason Statham zu den beliebtesten Action-Stars. Das zeigt ein aktueller Blick auf die Film-Charts des Streamers. Hier sind gerade zwei Statham-Filme in der Top 10 vertreten. In einem davon spielt er einen richtig fiesen Schurken.

Jason Statham-Action in der Netflix Top 10: Das ist die Story von Safe - Todsicher

In Safe - Todsicher, der in der Netflix Top 10 gerade Platz 4 belegt, spielt der Star den Ex-Cop Luke Wright. Früher galt er als einer der härtesten Polizisten New Yorks. Mittlerweile lebt er obdachlos auf den Straßen der Stadt. Eines Tages beschützt er das kleine Mädchen Mei (Catherine Chan) vor Gangstern, wobei er in ein noch viel kriminelleres Geflecht gerät.

Schaut hier den Trailer zu Safe mit Jason Statham:

Safe - Trailer (Deutsch) HD

Jason Statham als Bösewicht in den Netflix-Charts: Darum geht es in Final Call

In Final Call - Wenn er auflegt, muss sie sterben (gerade Platz 5 in der Netflix Top 10), spielt nicht Statham, sondern Captain America-Darsteller Chris Evans die Hauptrolle. Der Marvel-Star will als Hauptfigur Ryan die ihm unbekannte Jessica (Kim Basinger) retten. Die hat ihm übers Telefon panisch davon erzählt, gerade entführt worden zu sein. Als Bösewicht hinter der ganzen Sache ist Jason Statham mit von der Partie. Und so fies war der Action-Star selten zu sehen!

Schaut hier den Trailer zu Final Call:

Final Call - Trailer (Deutsch)

