Vergessenes Spielberg-Epos bei Amazon Prime: Herzerwärmendes Fantasy-Märchen, das viel zu wenige gesehen haben

Steven Spielberg weiß, wie sich Kindheit anfühlen muss. Wie Staunen und Fantasy funktioniert. All das beweist er auch in unserem heutigen Tipp, der leider völlig unterging.

Einer der bekanntesten Kinderbuchautoren trifft auf den Regisseur, der die Kindheiten zahlreicher Menschen geprägt hat. Dabei sollte eigentlich ein Film herauskommen, der in sämtlichen Top-Listen des Erscheinungsjahrs gelistet wird. Oder?

Steven Spielbergs BFG - Big Friendly Giant nach der Buchvorlage von Roald Dahl persönlich hätte ein absoluter Meilenstein werden können. Wurde er aber nicht. Der Film versandete und wurde nicht von allen positiv aufgefasst. Jetzt ist er bei Amazon Prime in der Flatrate verfügbar und wir finden, er verdient ohne Frage eine zweite Chance.

In BFG entdeckt ein Waisenmädchen die magische ‒ und gefährliche ‒ Welt der Riesen

Sophie (Ruby Barnhill) ist ein neugieriges Mädchen. So neugierig sogar, dass sie sich auch von den Gruselgeschichten über die Geisterstunde nicht abschrecken lässt. Selbst die Regeln des Waisenhauses, in dem sie aufwächst, ignoriert sie. Statt brav rechtzeitig zu schlafen, bleibt sie bis mitten in der Nacht wach, um zu sehen, was es mit der Geisterstunde wirklich auf sich hat.

Dabei sieht sie sich plötzlich Auge in Auge mit einem waschechten Riesen (Mark Rylance), der den Menschen schöne Träume bringen will. Sophie ist erst einmal völlig verschreckt, denn soweit sie weiß, sind Riesen Menschenfresser. Der BFG wiederum will das Geheimnis seiner Existenz vor den Menschen sichern. Also nimmt er Sophie kurzentschlossen mit in seine Welt.

Constantin Film Sophie landet im Heim des BFG

Dort findet Sophie heraus: Der Riese, der fortan den Namen Big Friendly Giant tragen soll, ist eigentlich ein sehr freundlicher und liebenswürdiger Zeitgenosse. Ganz anders als seine Artgenossen, die tatsächlich gerne Menschlein verspeisen – und dem BFG das Leben schwer machen. Gemeinsam fassen BFG und Sophie schließlich den Plan, dass den Übeltätern eine Lektion erteilt werden muss.



Steven Spielbergs BFG auf Amazon Prime ist ein liebenswertes modernes Märchen



Dahls Big Friendly Giant ist in Deutschland als Sophiechen und der Riese bekannt und vermutlich die freundlichste und feinfühligste Geschichte, die der oft so düster-groteske Autor für Kinder verfasste. Und BFG zeigt durchgehend, dass Spielberg dieses Liebevolle gemeinsam mit ein wenig Seltsamkeit einfangen wollte.

Bei manchem nächtlichen Streifzug durch diese Welt gerät jede:r mit ein wenig Fantasie groß ins Staunen. Besonders Mark Rylance als der namensgebende freundliche Riese glänzt in seiner sanften, wundervollen Art. Er trägt die zentrale Freundschaft und sämtliche Sympathien als eine Figur, die uns noch einmal ein bisschen an Magie und Träume glauben lässt.

Constantin Film Ein Märchen-Sonnenuntergang mit dem BFG

BFG vereint Märchen mit Moderne, Witz und Kindlichkeit mit realen, ernsteren Themen. Diese Balance klappt nicht immer perfekt, doch Spielberg wirkt seinen vertrauten Zauber. Das Ergebnis ist ein Film, der zwar kein atemberaubender Blockbuster wie Der weiße Hai (den es übrigens grade bei Netflix gibt) oder der nächste E.T. wird – aber ein kleines, feines Märchen mit viel Herz und ordentlich Augenzwinkern.



Dieses herzliche BFG-Märchen könnt ihr derzeit bei Amazon in der Streaming-Flatrate anschauen.



