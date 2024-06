Neu bei Netflix: Absolutes Spielberg-Meisterwerk, das einem der größten Genies unserer Zeit den Durchbruch brachte

Zwei Noten. Eine Flosse. Der Blick aus der Tiefe nach oben. Ein Boot, das definitiv größer sein müsste. Lasst uns eine Runde über Der weiße Hai und seine Bedeutung für die Kindheit zahlloser Filmfans sprechen.

Hin und wieder erscheinen Filme, die verändern Hollywood für immer. Die starten Karrieren, die unser ganzes Leben begleiten sollen und für so ziemlich jeden Filmfan von Bedeutung sind. Und manchmal sind sie sogar noch wichtiger, als wir anfangs dachten.

Das gilt auch für Der weiße Hai, der zum Inbegriff des Blockbusters werden sollte und Steven Spielberg unwiderruflich ins Scheinwerferlicht Hollywoods rückte. Doch noch eine weitere Hollywood-Legende verdankt diesem Film ihren Durchbruch. Vielleicht klänge das Kino unserer Kindheit völlig anders, hätte es Der weiße Hai nicht gegeben. Den könnt ihr ab sofort übrigens auf Netflix streamen.

Der weiße Hai schuf eine Ikone des Tier-Horrors und spannt euch zwei Stunden lang auf die Folter

Amity Island ist ein Paradies für Urlauber, die sich Sonne, Sand und Meer wünschen. Doch unerwartet wird der idyllische Badeurlaub plötzlich für zahlreiche Besucher zum absoluten Albtraum. Als es die ersten Toten gibt, kann es noch niemand wirklich fassen, doch die Serie setzt sich fort. Bald ist klar: Ein mörderischer Hai treibt sein Unwesen in den Wellen vor Amity Island.

So kann es natürlich nicht weitergehen. Polizeichef Martin Brody (Roy Scheider) muss eingreifen, und das kann er nicht allein. An seiner Seite stehen schließlich Hai-Jäger Quint (Robert Shaw) und Meeresbiologe Matt Hooper (Richard Dreyfuss). Gemeinsam wollen sie dem Monstrum Einhalt gebieten und es fangen. Doch das erweist sich als wesentlich schwieriger und gefährlicher, als sie sich je hätten ausmalen können.



Universal Pictures Der weiße Hai

Der weiße Hai bedeutete neben Spielberg auch für eine weitere Hollywood-Legende den Durchbruch

Der weiße Hai sollte als der Sommer-Blockbuster in die Geschichte eingehen, der diesen Begriff prägen und die Landschaft Hollywoods für immer verändern sollte. Der Film zementierte Steven Spielberg als Regie-Genie und startete seine Karriere als einer der innovativsten und wichtigsten Filmemacher eines ganzen Jahrhunderts. Doch Der weiße Hai war der Startpunkt für einen weiteren großen Namen: John Williams.

Zwar war sein minimalistischer, aber unfassbar effektiver und auch heute noch für jeden erkennbarer Score nicht sein erster. Auch war er nicht der erste Oscar-prämierte, zuvor hatte er bereits mit Anatevka (Fiddler on the Roof) einen Erfolg gefeiert. Doch wie The Conversation auf den Punkt bringt, war sein ikonisches Motiv für den namhaften Hai der Soundtrack, der ihm zu internationalem Ruhm verhelfen sollte.



Fast hätte es Der weiße Hai nicht gegeben: Eine Person hat den Film gerettet

Und nicht nur das: Für beide Männer bedeutete Der weiße Hai den Durchbruch in Hollywood, aber auch die wichtigste (wenn auch nicht erste) Zusammenarbeit von Spielberg und Williams, die noch zahlreiche geniale Kollaborationen nach sich ziehen sollte. So kamen wir zu Jäger des verlorenen Schatzes und seinem unverwechselbarem Thema, E.T.s Flug mit dem Fahrrad und vielen weiteren wundervollen Momenten.

Über 50 Jahre arbeiten die beiden nun schon zusammen. Wer weiß, wie es ohne den Hai und seinen Erfolg ausgesehen hätte. Wer dieses Meisterwerk direkt erleben möchte, kann das ab jetzt im Streaming-Abo bei Netflix.