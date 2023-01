Vergesst das MCU und Tom Holland: Virales Video zeigt den besten und zugleich furchtbarsten Spider-Man aller Zeiten

In den 70ern ist eine japanische Spider-Man-Serie erschienen, von der ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Ein Twitter-Video erinnert an den abgefahrenen Irrsinn.

Mit Stars wie Tobey Maguire, Andrew Garfield und zuletzt Tom Holland wurden verschiedene Spider-Man-Versionen in der Popkultur verankert. Es gibt aber auch noch skurrilere Varianten des Marvel-Helden, die ihr bisher vermutlich noch gar nicht kanntet.

Dazu zählt eine japanische Spider-Man-Serie aus den 70ern, an die jetzt nochmal ein unterhaltsames Twitter-Video erinnert. Seht euch den trashigen Irrsinn am besten selbst an!

Vergessene japanische Spider-Man-Serie sieht komplett abgefahren aus

Zu dem Twitter-Video schreibt der Nutzer, dass er nicht mal damit anfangen kann, das Chaos in dem Clip zur japanischen Spider-Man-Serie zu beschreiben. Wir schließen uns an und empfehlen, die Szenen einfach für sich sprechen zu lassen:

Nicht verpassen solltet ihr außerdem noch diesen Clip mit einer alternativen Gwen Stacy-Szene, in der Spider-Man lieber die Treppe benutzt anstatt die springende Frau mit seinen Superkräften zu retten:

Die japanische Spider-Man-Serie wurde von der Toei Company nach den amerikanischen Marvel Comics produziert und von 1978 bis 1979 mit 41 Episoden ausgestrahlt. In der Handlung für die japanische Version der Marvel-Figur wird der junge Motorradrennen-Fahrer Takuya Yamashiro mit dem Blut eines Außerirdischen vom Planeten Spider in den titelgebenden Superhelden verwandelt.

Da Toei keine ausreichenden Rechte gegenüber Marvel an dem Charakter hatte, erschien die Spider-Man-Serie nur in Japan auf VHS. Dadurch ist diese Version in Deutschland kaum bekannt.

