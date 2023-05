Vergesst Rambo und Rocky: Sylvester Stallones bester Film ist ein Sci-Fi-Kracher aus den 90ern, weil er sich endlich über sich selbst lustig machen darf

Sylvester Stallone ist dank Rocky und Rambo eine Leinwandlegende. Sein bester Film ist aber ein endlos kreativer Sci-Fi-Blockbuster, den der Star seit Jahren verteidigt.

Stallones beste Rolle: Darum geht's in Demolition Man

Sylvester Stallone ist eine Legende. Unzählige Blockbuster und Kino-Hits hat der Action-Star auf dem Kerbholz – und die bekanntesten sind die Vertreter der grandiosen Rocky- und Rambo-Reihen. Seine beste Rolle aber spielt er 1993 im Sci-Fi-Spaß Demolition Man

Stallone verkörpert in Demolition Man den knallharten Cop John Spartan, der nach einem gescheiterten Einsatz für den Tod unzähliger Geiseln verantwortlich gemacht wird. Ein neues Strafverfahren greift: Zusammen mit seinem Todfeind, dem psychopathischen Profi-Kriminellen Simon Phoenix (Wesley Snipes), wird er kurzerhand eingefroren.

36 Jahre später taut man ihn in der Utopie des Jahres 2032 wieder auf. Der Grund: Phoenix ist entkommen und die mittlerweile absurd friedliebende Gesellschaft von San Angeles (ein Zusammenschluss mehrerer kalifornischer Städte) kann sich gegen den rücksichtslosen 90er-Psychopathen nicht wehren. Für die Aussicht auf Straferlass soll Spartan also wieder ran. Und lässt es von Anfang an krachen.

Sylvester Stallone zeigt sich in Demolition Man endlich als Comedy-Kanone

Demolition Man sprudelt nur so vor Kreativität. Allein die einzigartigen Drehbuch-Ideen und der ausgefallen trashige Look des Films sollten ihn auf Platz Nr. 1 setzen, wenn es um Stallones beste Filme geht. Schimpfwörter stehen in der Zukunft unter Strafe, dafür gibt es Ratten-Burger. Arnold Schwarzenegger zählt zu den größten Präsidenten der USA. Statt Klopapier verwendet die Gesellschaft der Zukunft drei Muschelschalen. Pizza-Hut ist ein Sternerestaurant.

Warner Stallone und Snipes in Demolition Man

Entgegen der dramatischen Rolle in Rocky oder seinem Action-Helden in Rambo II - Der Auftrag darf sich Stallone zudem endlich erfolgreich als Comedy-Kanone austoben. Wenn er eine Breitseite aus Schimpfwörtern loslässt und dafür dutzende Strafzettel erntet oder sich von einem neumodischen Klo überfordert zeigt, ist das etwas Neues für den Schauspieler.

Zwar gab es schon vorher Komödien mit Stallone, wie den farblosen Oscar - Vom Regen in die Traufe oder den Totalausfall Stop! Oder meine Mami schießt!. Aber hier funktioniert er zum ersten Mal als wirklich lustiger Gag-Lieferant.

Demolition Man ist Liebeserklärung und gleichzeitig Parodie der Action-80er

Seine Rolle ist nicht tiefschürfend wie Rocky Balboa oder unbesiegbar wie John Rambo. Aber Spartan ist Stallones idealer Mix aus grobschlächtigem Action-Held, selbstironischer Karikatur und einem fast tragischen Charakter, der völlig aus der Zeit fällt. Demolition Man ist mit dieser Mischung von Minute 1 bis 115 nichts anderes als restlos unterhaltsam.

Warner Stallone bekommt in Demolition Man Strafzettel für Schimpfwörter.

Das Beste an Stallones Figur und Demolition Man als Gesamtwerk ist vielleicht, wie schelmisch einer der größten Action-Stars der 1980er sich selbst auf die Schippe nimmt. Wenn ihn seine Zukunfts-Kollegen wegen seiner brachialen Art als "verunsicherten heterosexuellen Mann" bezeichnen, weicht der Film die Klischeerolle auf, auf die manche Stallone so gerne reduzieren. Die Bereitwilligkeit, mit der der Schauspieler seine größten Auftritte durch den Kakao zieht, macht den Film gleich doppelt sympathisch.

Der Action-Star ist seit 29 Jahren selber ein großer Fan des Sci-Fi-Highlights, den er für stark unterschätzt hält. Tatsächlich geht Demolition Man in Stallones Filmografie zwischen Klassikern wie der Rambo-Reihe und neuen Franchises wie The Expendables fast unter. Aber vielleicht ist es in Ordnung, aus diesem Juwel kein Franchise zu machen. So bleibt er für neue Fan-Generationen stets eine Entdeckung.

