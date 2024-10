Vergesst Reacher: Amazons erster großer Action-Held kehrt offiziell zurück, obwohl die Serie letztes Jahr beendet wurde

Vier Staffeln lang war John Krasinski bei Amazon Prime als CIA-Analyst Jack Ryan zu sehen. Ein Jahr nach dem Finale der Action-Serie wurde nun völlig unerwartet eine Fortsetzung in Filmform angekündigt.

Lange bevor Reacher zur tonangebenden Action-Serie bei Amazon Prime wurde, konnte der Streaming-Dienst eine andere ikonische Romanfigur erfolgreich zu neuem Leben erwecken. Die Rede ist von Jack Ryan. Vier Staffeln lang verkörperte John Krasinski den von Tom Clancy geschaffenen CIA-Analysten. Danach war Schluss.

Das dachten zumindest alle Fans, als sich Krasinski im Juli 2023 in einem actiongeladenen Finale von der Rolle verabschiedete. Wie sich herausstellt, hat Amazon Prime allerdings andere Pläne. Der Hollywood Reporter berichtet, dass Krasinski einmal mehr als Jack Ryan zurückkehrt – dieses Mal spannenden mit einem Twist.

John Krasinski kehrt als Jack Ryan zurück, allerdings nicht in Staffel 5, sondern in einem neuen Film

Statt einer 5. Staffel der Serie befindet sich ein neuer Jack Ryan-Film in Arbeit, der die Serie fortsetzt. Wann und vor allem wie dieser Film veröffentlicht wird, ist aktuell unklar. Vor dem Amazon-Reboot war Jack Ryan fünfmal auf der großen Leinwand vertreten. Jetzt könnte auch die jüngste Iteration der Figur diesen Sprung wagen.

Auf Twitter hat Amazon MGM Studios die Arbeit an dem neuen Jack Ryan-Film offiziell bestätigt. Darüber hinaus steht die Rückkehr von zwei weiteren vertrauten Stars aus der Serie fest: Neben Krasinski dürfen wir uns auf Wendell Pierce (The Wire) und Michael Kelly (House of Cards) im nächsten Action-Abenteuer freuen.

Inszeniert wird der Film von Andrew Bernstein, der mit der Figur bestens vertraut wird. Er führte bei drei Folgen der Serie Regie und fungierte darüber hinaus als ausführender Produzent. Das Drehbuch stammt derweil aus der Feder von Aaron Rabin, der sechs Folgen produziert und fünf Folgen geschrieben hat.

Alle bisherigen Jack Ryan-Filme im Überblick:

Jack Ryan ging im August 2018 bei Amazon Prime an den Start und hat in seinen vier Staffeln insgesamt 30 Episoden hervorgebracht. Lange Zeit war die Serie einer der größten Blockbuster des Streaming-Diensts. Im Grunde hat Jack Ryan allen späteren Action-Serien bei Amazon Prime den Weg geebnet, von The Widow bis Reacher.