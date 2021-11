Vergesst Squid Game: Auf Netflix ist gerade die beste Serie 2021 gestartet

Mit der Videospielverfilmung Arcane: League of Legends könnte Netflix der nächste große Wurf gelungen sein. Die neue Steampunk-Fantasy-Serie ist atemberaubend.

Squid Game, mach Platz! Der nächste große Netflix-Hype ist da. Mit Arcane ist am vergangenen Sonntag die Serien-Adaption des populären Games League of Legends phänomenal gestartet. Und damit ist Netflix ein wahrer Überraschungs-Hit geglückt.

Nur 48 Stunden nach dem Start kam Arcane bei der IMDB bereits auf eine Wertung von 9.4 bei über 9.000 Bewertungen und landete in 38 Ländern direkt an der Spitze der Netflix-Charts. Auch bei der Moviepilot-Community ist die Leage of Legends-Verfilmung mit einem Durchschnitt von 8.5 auf dem besten Weg, sich den Titel der besten Serie des Jahres zu verdienen.

Arcane bei Netflix: Das erwartet euch in der League of Legends-Serie

Ist der Hype gerechtfertig? Bezeugt die riesige Gaming-Community nur ihre Fanliebe? Ich habe mich als Nicht-Kenner der Vorlage an die ersten drei Folgen (sechs weitere werden am 14. und 21. November veröffentlicht) herangetraut ... und wurde von dem Animations-Wunder vollkommen geplättet.

Arcane entführt uns in die Welt von Runeterra, genauer gesagt in die Region der prächtigen Oberstadt Piltover, in der die Industrielaisierung Fortschritt und Reichtum bringt und gigantische Luftschiffe stolz am strahlend blauen Himmel fliegen. Steampunk-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten.

Noch nichts von Arcane gesehen? Dann schaut hier den Trailer zur Netflix-Serie

Diese farbenfrohe Utopie hat aber eine Schattenseite: eine Zwei-Klassengesellschaft. Die Arbeiterklasse fristet in der Unterstadt Zaun ein trostloses Leben, das von Armut und Kriminalität beherrscht wird.

Hier leben die beiden Schwestern Vi und Powder, die sich mit ihrer Bande junger Diebe auf einen Raubzug begeben, der verheerende Konsequenzen für sie und die Schicksale zahlreicher Figuren aus Piltover und Zaun haben wird.

Animationswunder Arcane: Keine Netflix-Serie sieht so gut aus

Arcane ist eine der wunderschönsten Animationsserien, die ich je gesehen habe. Der Animationsstil, der stark von Into the Spider-Verse und dem Netflix-Weihnachtsfilm Klaus inspiriert zu sein scheint, sieht einfach umwerfend aus.

Seien es die dynamischen Bewegungen, die mitreißenden Action-Sequenzen oder die nuancierten Emotionen in den Gesichtern der Figuren: Die detailreichen Animationen sind für eine Serienproduktion fast schon unverschämt hochwertig.

Erwähnt werden sollte an dieser Stelle auch der imposante Soundtrack der Serie, der mit für das Fantasy-Genre typischen, epischen Klängen sowie emotional aufgeladenen Needledrop-Songs für Gänsehaut sorgt – und an einigen Stellen an Ramin Djawadis Game of Thrones-Kompositionen erinnert. Hier wurden wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, was schon der Titelsong der Band Imagine Dragons zur Schau stellt.

Arcane ist ein Serien-Epos auf den Spuren von Game of Thrones

Arcane ist keine familienfreundliche Fantasy-Unterhaltung, sondern ein ernstes Drama voller Tragik und Konflikte. Gleich in der Eröffnungsszene werden Vi und Powder auf einer bombardierten Brücke zwischen Piltover und Zaun Zeuginnen des Tods ihrer Mutter.

Düstere Rauchschwaden und hitzige Glut schweben in der Luft, während sich der Schock und Schmerz in den Gesichtern der Kinder abzeichnet. Und nach einem schockierenden Höhepunkt am Ende der ersten drei Folgen werden unsere Gesichter so aussehen.

Das neue Netflix-Animations-Wunder sieht nicht nur schön aus, sondern begeistert auch mit zahlreichen interessanten wie tiefgründigen Figuren und einer faszinierenden Geschichte. Diese erweckt in ihrer Struktur und dem Stil des Erzählen Erinnerungen an das Serien-Epos Game of Thrones. Auch hier haben kleinste Ereignisse im Verlauf der Serie folgenreiche Auswirkungen auf alle zuerst scheinbar voneinander getrennte Handlungsstränge.

Daneben funktioniert das Worldbuilding der aus den Videospielen bekannten Lore gerade für Neueinsteiger (wie mich) hervorragend. Zu Beginn werden wir langsam an diese neue Steampunk-Fantasy-Welt mit menschlichen Schicksalen und Konflikten sowie gesellschaftskritischen Aspekten herangeführt, ehe die magischen Elemente und Begriffe wie Hextech Einzug finden.

Die ersten drei Episoden der Netflix-Serie sind eine Wucht, und eben doch erst der Beginn der Geschichte. Die insgesamt 9 Folgen umfassende Staffel wird in drei Akte unterteilt. Wenn die folgenden Kapitel nur halb so gut sind wie der Prolog, dann wird Arcane garantiert auf so einigen Toplisten zum Jahresende wiederzufinden sein.

