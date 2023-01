Verkleiden als Wednesday: Diese Kostüme sehen unfassbar echt aus und sind überraschend günstig

Passend zum Karneval hat Amazon derzeit diverse Wednesday-Kostüme im Angebot. Wir haben die besten Deals für euch zusammengestellt.

Was Squid Game für Netflix im Jahr 2021 war, das ist Wednesday seit Ende des Jahres 2022 – nämlich ein durchschlagender Erfolg. Die Hit-Serie kommt bei den Fans so gut an, dass viele jetzt darüber nachdenken, sich passend zum Karneval im Stil der düsteren Figur zu verkleiden.



Ultra stylisches Wednesday-Kostüm Amazon Zum Deal

Passend dazu gibt es bei Amazon aktuell diverse tolle Kostüme, darunter Wednesdays Kleider und ihre Schuluniform sowie die passende schwarze Perücke mit geflochtenen Zöpfen. Wir haben uns die Angebote angeschaut und für euch diverse Deals herausgesucht, bei denen ihr richtig gut aussehende Outfits zum günstigen Preis abgreifen könnt.

Wednesday-Kostüme bei Amazon kaufen: Diese Anebote gibt es

Amazon bietet verschiedene Outfits und Kostüm-Sets zu Preisen zwischen 34 und 47 Euro an. Die Perücke mit geflochtenen Zöpfen gibt es einzeln für günstige 11 Euro. Alle Kostüme sind in verschiedenen Größen erhältlich.

Eine Wednesday Adams-Perücke

Amazon Perücke mit Zöpfen

Wednesdays schwarzes Ballkleid mit Gürtel

Amazon Wednesday Adams Ballkleid

Wednesday-Kostüm-Set mit schwarzem Kleid, Makeup, Perücke und Strümpfen

Amazon Wednesday Adams Kostüm Set

Wednesdays Kleid in schwarz-weiß

Amazon Wednesday Adams Kleid

Wednesdays Schuluniform als Kostümset

Amazon Wednesday Adams Schuluniform

Wenn ihr also als Fan von Wednesday noch nach einem passenden Karnevalskostüm sucht, werdet ihr bei diesen Angeboten sicher fündig. Bedenkt aber, dass einige Anbieter eine etwas längere Lieferzeit benötigen, weil der Versand zum Teil aus Asien erfolgt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.