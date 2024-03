Verräterisches LOL-Detail enthüllt: Staffel 5-Trailer deutet schon an, wer als Erstes rausfliegt

Im Trailer zu LOL Staffel 5 glänzt vor allem ein Star mit auffälliger Abwesenheit. Ist das schon ein deutlicher Hinweis, dass die Person sehr früh oder sogar als Erstes rausfliegt?

Schon bald hat das Warten ein Ende und Fans können eine neue LOL: Last One Laughing-Staffel schauen. Amazon Prime nimmt den Auftakt der kommenden Folgen ab dieser Woche ins Streaming-Angebot auf.

Mit dabei sind neben Spielleiter Michael "Bully" Herbig auch wieder 10 Stars, die darum kämpfen, nicht zu lachen. Vor dem LOL Staffel 5-Release hat Amazon noch einen Trailer zur Einstimmung veröffentlicht, der mit einem bestimmten Detail auffällt. Eine Person aus den neuen Folgen ist kaum zu sehen, was auf ein sehr frühes Ausscheiden hindeutet.

Hier könnt ihr den Trailer zu LOL Staffel 5 schauen:

Ina Müller kommt im Trailer zur neuen LOL-Staffel fast gar nicht vor

Zu den Teilnehmenden der neuen Folgen des Amazon-Hits gehört auch die Kabarettistin und TV-Moderatorin Ina Müller. Wenn wir uns den Trailer zur 5. Staffel genauer anschauen, könnte sie nicht gerade lange in der Show dabei sein. Schon in der rund einminütigen Vorschau hat sie kaum mehr als zwei kurze Szenen und ist ansonsten nie mit den anderen Stars zusammen zu sehen.

Das ist natürlich nur reine Spekulation, aber dadurch könnte der LOL Staffel 5-Trailer schon verraten haben, dass Ina Müller sehr früh oder womöglich sogar als Erstes aus den neuen Folgen rausfliegt.

Das sind alle 10 Stars in LOL Staffel 5:

Wann startet LOL Staffel 5 im Amazon Prime-Abo?

Die neuen Folgen des Comedy-Hits kommen ab dem 28. März 2024 zu Amazon Prime. Bisher wurden die Staffeln immer über drei Wochen verteilt veröffentlicht.

Zum Start gibt es in der Regel zwei Episoden, in der darauffolgenden Woche zwei weitere und nochmal eine Woche später dann die letzten beiden.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.



