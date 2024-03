LOL kehrt in 7 Tagen bei Amazon Prime zurück: Erster Trailer schickt Comedy-Gott gegen Elyas M'Barek ins Duell

LOL-Fans müssen nicht mehr lange warten. Schon nächste Woche geht die Bully-Show mit dem Lachverbot in eine neue Runde. Wir haben den ersten Trailer und die wichtigsten Infos zu Staffel 5 für euch.

Wie gewohnt geht der Bully-Hit LOL: Last One Laughing auch dieses Jahr bei Amazon Prime in eine neue Runde. Staffel 5 startet am 28. März 2024 im Abo des Streaming-Anbieters. Voraussichtlich geht es wie immer mit zwei Folgen los, der Rest erscheint dann im Wochentakt. Spannende Star-Konstellationen bietet die 5. Staffel LOL auch. Außerdem könnt ihr jetzt noch den ersten Trailer schauen:

LOL: Last One Laughing - S05 Trailer (Deutsch) HD

LOL Staffel 5-Besetzung: Das sind alle Teilnehmenden der neuen Folgen

Das sind alle 10 Stars, die in LOL Staffel 5 dabei sind:

Amazon Die Besetzung von LOL Staffel 5

Ein weiteres Mal führt Michael Herbig aka Bully als Spielleiter durch die witzige Show, in der jeder Lacher eine Niederlage bedeutet. Für viele Fans dürfte diesmal Comedy-Legende Otto der große Favorit sein. Spannend wird auch, wie sich Schauspiel-Star Elyas M'Barek als einziger Nicht-Komiker in der Runde schlagen wird.



Nach LOL Staffel 5 kommt dieses Jahr noch ein Special zu Amazon Prime

Eine 6. Staffel erscheint wohl erst 2025, falls Amazon Prime die Verlängerung in Auftrag gibt. Dafür dürfen sich LOL-Fans noch dieses Jahr auf ein weiteres Special freuen. Nach dem XMAS-Special von 2023 erscheint 2024 eine LOL-Halloween-Sonderausgabe. Der Start dafür ist noch nicht bekannt.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.

