Kurz vor LOL Staffel 5-Start: Schaut die ersten 9 Minuten jetzt schon kostenlos ohne Abo

Wenn ihr dringend etwas zum Lachen braucht, dann habt ihr Glück. Denn Amazon hat die ersten neun Minuten von LOL Staffel 5 mehrere Tage vor Start veröffentlicht – hier könnt ihr sie direkt schauen.

Rund drei Monate nach dem dreiteiligen Weihnachts-Special meldet sich LOL: Last One Laughing mit einer vollständigen neuen Staffel bei Amazon Prime Video zurück. Pünktlich zu den Osterfeiertagen treffen die Episoden bei dem Streaming-Dienst ein. Einmal mehr empfängt Michael "Bully" Herbig zehn Promis in der LOL-Arena.

Ihr könnt nicht mehr länger auf den Start der 5. Staffel von LOL warten? Kein Problem! Es gibt gute Neuigkeiten: Amazon hat einen umfangreichen Einblick in die neue Runde online gestellt. Genau genommen handelt es sich um die ersten neun Minuten der 5. Staffel, in denen wir die einzelnen Kandidat:innen besser kennenlernen.

Die ersten 9 Minuten aus LOL Staffel 5 könnt ihr jetzt schon kostenlos bei YouTube ohne Amazon-Abo schauen

In der 5. Staffel von LOL treffen einige große Namen aufeinander. Besonders gespannt sind wir über den ersten LOL-Auftritt von Comedy-Legende Otto Waalkes. Es ist wirklich verblüffend, dass es fünf (!) Staffeln gedauert hat, bis Otto in den Bully-Kosmos eingetreten ist. Die neue LOL-Staffel könnte er problemlos für sich entscheiden.

Darüber hinaus gibt es noch weitere spannende Kandidat:innen. Für Aufsehen sorgte etwa Elyas M'Barek. Dank Fack ju Göhte und Co. ist einer der erfolgreichsten Filmstars in Deutschland, aber kann er auch gegen LOL-Größen wie Hazel Brugger, Torsten Sträter und Olaf Schubert bestehen? In wenigen Tagen werden wir es herausfinden.

Alle Teilnehmer:innen von LOL Staffel 5:

Wann startet LOL Staffel 5 bei Amazon Prime?

Die 5. Staffel von LOL startet am 28. März 2024 bei Amazon Prime Video und umfasst insgesamt sechs Episoden. Bei den vergangenen Staffeln war es so, dass jede Woche zwei Episoden im Doppelpack veröffentlicht wurden. Das würde bedeuten, dass die 5. Staffel von LOL am 28. März 2024 mit Folge 1 und 2 startet. Am 4. April 2024 gibt es Folge 3 und 4. Und am 11. April 2024 bilden Folge 5 und 6 das Schlusslicht.

Darüber hinaus hat Amazon die Arbeit am nächsten LOL-Special verkündet. Dieses Jahr an Halloween erwartet uns die erste Horror-Ausgabe der Comedy-Show.

