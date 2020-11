Verstörendes The Boys-Video: Chris Evans als gequälter Homelander

Marvel und The Boys kollidieren in einem witzigen Deep Fake-Video. Wie würde die Serie wirken, wenn Captain America-Star Chris Evans den irren Homelander spielen würde?

Die 2. Staffel von The Boys bei Amazon Prime Video überraschte wieder mit vielen verstörenden Momenten. Doch noch verstörender und ziemlich schräg ist ein neues Deep-Fake-Video, in dem das Gesicht von Captain America-Star Chris Evans auf den Körper von Homelander gesetzt wurde.

Deep-Fakes sind mit künstlicher Intelligenz manipulierte Videos. Auch unter Film- und Serien-Fans erfreuen sich die befremdlichen Was-wäre-wenn-Videos großer Beliebtheit. Im Sub-Reddit zur Amazon-Serie haben wir nun ein Deep-Fake-Video mit Chris Evans als Homelander gefunden, das wir euch nicht vorenthalten wollen. (Zum Gratis-Test-Abo von Amazon Prime *)

The Boys trifft auf Marvel - Chris Evans wäre ein genialer Homelander

Zuletzt berichteten wir euch schon über eine irre Video-Collage, in der Homelander-Darsteller Antony Starr zu berühmten Popkultur-Figuren wie Anakin Skywalker oder Wonder Woman und auch Captain America mutierte.

© Marvel/Amazon/d4Danger Chris Evans als Homelander

In dem neuen Deep-Fake-Video von Reddit-User d4Danger wird der Spieß einmal umgedreht. Wie würde sich Chris Evans als Homelander machen? Überzeugt euch selbst:

Das Video zeigt nicht nur eine verstörende Parallelwelt, in der Chris Evans die Rolle des Homelanders spielt, sondern auch, dass Evans dem gefeierten Anthony Starr mit seinen gequälten Blicken ernstzunehmende Konkurrenz machen könnte.

Vielleicht hat das Video auch nur so eine starke Wirkung, da wir durch das MCU so ein gefestigtes Bild von Chris Evans als heroischen Captain America haben, dass dieser krasse Bruch einfach nur erschrecken kann. Aber seien wir mal ehrlich: niemand kann Homelander besser verkörpern als Anthony Starr - auch nicht Chris Evans.

The Boys: Wie viel Captain America steckt eigentlich in Homelander?

The Boys begeistert als satirischer Gegenentwurf zu den Superhelden-Blockbustern von Marvel und DC. Viele der Superhelden hier sind angelehnt an die bekannten Recken der Comic-Imperien. Allen voran natürlich der narzisstische und psychopathische Homelander, der sowohl als Captain America- als auch als Superman-Parodie gelesen werden kann.

Lachen mit Homelander: Wahnsinnige Outtakes aus The Boys Staffel 2

The Boys - Season 2 Bloopers Prime Video

Wie Captain American führt auch Homelander einen Superhelden-Trupp. Doch während Captain American in der 40er Jahren Nazis verprügelt, geht Homelander stattdessen lieber eine intime Beziehung mit diesen ein - namentlich mit der sadistischen Stormfront in The Boys Staffel 2.



Viel größer hingegen sind die Ähnlichkeiten zwischen Homelander und dem DC-Superhelden Superman. Nicht nur sind ihre Kräfte ähnlich, auch nimmt die Serie bekannte Superman-Storylines wie aus Batman vs Superman in Staffel 2 aufs Korn.

Mehr von Homelander: Woher kommt der The Boys-Hype?

Im Streamgestöber diskutieren Jenny und Andrea, warum The Boys die bestbewertete Superhelden-Serie bei Moviepilot ist:

Wir stellen fest, dass The Boys genau zur richtigen Zeit kommt und sowohl Superhelden-Fans als auch -Gegner abholt, wir besprechen die besten Figuren und geben einen Ausblick auf Staffel 2.

