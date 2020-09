The Boys Staffel 2: Superhelden-Sex war noch nie so schräg

Die 2. Staffel von The Boys bei Amazon Prime Video übertrifft sich selbst. Verstörender Super-Sex und spannende Infos zu Butchers Vergangenheit sind nur einige Highlights von Folge 5. Mehr erfahrt ihr im Recap.

Gleich zu Beginn der neuen Folge The Boys gibt es die geballte Ladung DC-Satire. Nicht nur die kuriosen Dreharbeiten von Dawn of the Seven nehmen Batman v Superman: Dawn of Justice auf Korn, sondern auch eine wahnwitzige Homelander-Szene, die ihn direkt auf den gleichen Pfad wie Superman führt: #CancelHomelander!

Die 2. Staffel von The Boys umfasst 8 Episoden.

Nachdem wir in Folge 4 einen Blick in die seelischen Abgründe von Homelander und Billy Butcher erhalten haben, gelten auch in der 5. Folge die zentralen Storylines den beiden Kontrahenten. Während Homelander mit der Cancel-Culture zu kämpfen hat, erfahren wir überraschende Details zu Butchers Familie und seiner Vergangenheit.

The Boys Staffel 2 bei Amazon Prime Video: Wer ist Lenny Butcher?

Billy Butcher (Karl Urban) ist ein Wrack. Nach Beccas Abfuhr gibt er sich nun in schäbigen Bars der Selbstzerstörung hin und zettelt Kneipenschlägereien an. Schließlich findet er Zuflucht im idyllischen Suburbia bei seiner Tante Judy, wo er ein Wiedersehen mit seiner treuen Bulldogge Terror feiert - eine Freude für Comic-Fans, die Butchers auf Kommando alles besteigenden Hund in Staffel 1 schmerzlich vermisst haben: "Terror! F*ck it!".

Hier gibt's den Trailer zu The Boys Staffel 2 bei Amazon Prime Video:

The Boys - S02 Trailer (Deutsch) HD

Nachdem die Boys bisher ohne ihren Anführer funktionieren mussten, suchen sie ihn nun in seinem Vorstadt-Versteck auf, wo ein weiteres Puzzleteil von Billys rätselhafter Vergangenheit enthüllt wird: Ein Bruder namens Lenny, der ihn schon als Kind aus hitzigen Situationen befreien musste. Butcher war schon immer aggressiv und braucht einen Ruhepol in seinem Leben.

Bevor wir allerdings erfahren können, was mit Lenny geschah, tritt Black Noir auch schon auf den Plan, um die Boys anzugreifen. Glücklicherweise kann Butcher die Situation durch eine perfide Erpressung retten: Er droht Vought damit, Fotos von Homelanders Sohn Ryan an die Presse zu schicken - genauer gesagt an Ronan Farrow (!) - und ihn damit der Öffentlichkeit als Vergewaltiger zu offenbaren.



The Boys Staffel 2 bei Amazon Prime Video: Homelander und der Superman-Skandal

In Staffel 2 muss Homelander (Antony Starr) eine Niederlage nach der nächsten einstecken. Diesmal geht ein Video viral, in dem er in Afrika nicht nur einen Super-Terroristen, sondern auch Zivilisten abschlachtet - eine direkte Referenz auf Supermans Prozess in Dawn of Justice. Seine Popularitätspunkte fallen rapide und anstatt auf den Krisenstab von Vought zu warten, nimmt er die Situation selbst in die Hand - mit fatalen Folgen.

© Amazon Prime Video The Boys: Ein Herz für Stormlander

Homelander crasht eine öffentliche Rede der Kongressabgeordneten Neuman (sieht sie nur zufällig aus wie Alexandria Ocasio-Cortez?), um die wütenden Massen, die gegen Supe-Einsätze für das Militär demonstrieren, zu besänftigen. Und wie schon J.K. Rowling macht es auch Homelander mit jedem Versuch der Verteidigung nur noch schlimmer.

Fast gecancelt und verzweifelt nimmt er schließlich Stormfronts (Aya Cash) Angebot an, ihm mit ihrer Armee von Fake News- und Meme-Trollen zu helfen. Homelander will Anerkennung um jeden Preis. Dabei ist es ihm egal, ob er diese von Rassisten und Wutbürgern bekommt.

Die Rassistin und der Narzisst passen perfekt zusammen. Das zeigt sich auch in der abgefahrenen und wahnsinnigen Super-Sex-Szene zwischen Homelander und Stormfront (Stormlander für alle Shipper da draußen!) passend zu Aerosmiths Dream On.

Die bestem WTF-Momente aus Folge 5

© Amazon Prime Video The Boys: Kimiko krallt sich fest

Purer Ekel : Kimiko killt eine Gruppe von russischen Gangstern, die gerade passioniert das Musical Hamilton diskutierten und reißt einem von ihnen genüsslich das Gesicht ab.

: Kimiko killt eine Gruppe von russischen Gangstern, die gerade passioniert das Musical Hamilton diskutierten und reißt einem von ihnen genüsslich das Gesicht ab. Mother's Milk schaut heimlich die 1. Staffel der Zeitreise-Romanze Outlander . Als Outlander-Fan hab ich mich riesig gefreut: " Take me home to Lallybroch! "

. Als Outlander-Fan hab ich mich riesig gefreut: " " Ein Cameo von Greg Grunberg . Sind wir hier in einem Film von J.J. Abrams!?

. Sind wir hier in einem Film von J.J. Abrams!? Deep ist mittlerweile verheiratet (!) und dreht gestelzte Rekrutierungsvideos für seine Kirche.

The Boys Staffel 2: Maeve wird ungewollt zum queeren Idol

Ein persönliches Highlight ist für mich bisher in Staffel 2 die Storyline von Queen Maeve (Dominique McElligott), die in Staffel 1 noch schmerzlich vernachlässigt wurde. Nach ihrem Zwangs-Outing im TV ist ihre Queerness nun der zentrale Bestandteil ihrer Marke.

Es ist zeitgleich witzig als auch traurig mit anzusehen, wie das PR-Team sie zum queeren Idol Brave Maeve (inklusive Promobild mit Pride Flag und geplantem Auftritt bei Queer Eye!) erklärt, ohne dass sie irgendeinen Einfluss auf die Darstellung ihrer eigenen Identität hat. Repräsentation und Diversität müssen her, egal zu welchem Preis. Das zeigt auch die peinliche "Girls Get It Done"-Szene in Dawn of the Seven.

© Amazon Prime Video The Boys: Queen Maeve

Dass Maeve eigentlich bisexuell ist, wird von ihrem Team gekonnt verklärt (wie leider so oft in der Realität). Denn das würde sich nicht so gut verkaufen. Zudem soll sich auch ihre Freundin plötzlich männlicher kleiden, da "zwei weibliche Frauen in einer Beziehung eine problematische Botschaft vermitteln".

Ich muss The Boys wirklich loben, dass Themen wie latente Homophobie und der schrecklich problematische Umgang mit Repräsentation im Superhelden-Blockbuster-Kino von DC und Marvel hier angesprochen werden.

Zitat der Woche: "Don't be a pussy. Laser my f*cking tits!" (Stormfront ist einfach so herrlich direkt)

