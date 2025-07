Viele Titanic-Fans wissen bis heute nicht, dass diese Figur eine reale Person war: Die Geschichte seines Überlebens ist eine der unglaublichsten

Eine kaum bemerkbare Nebenfigur aus James Camerons Katastrophenfilm Titanic basiert auf einer realen Person, die das historische Schiffsunglück auf unglaubliche Weise überlebte.

James Camerons Oscar-Abräumerfilm Titanic wird übernächstes Jahr 30 Jahre alt. Viele Fans des Katastrophendramas sind bestens mit der Story und den Charakteren vertraut. Viele von euch kennen sicherlich auch einige der realhistorischen Personen, die um den fiktiven Jack (Leonardo DiCaprio) und die ebenfalls erfundene Rose (Kate Winslet) herumschwirren: Molly Brown, Captain Smith oder White Star-Direktor Joseph Bruce Ismay zum Beispiel.

Die Geschichte eines obskuren Crew-Mitglieds, das den Untergang der Titanic im Jahr 1912 erlebte, ist hingegen weniger bekannt. Dabei kann man den Mann namens Charles Joughin sogar im Film entdecken, wo er von Liam Tuohy dargestellt wird.

Titanic-Bäcker Charles Joughin überlebte das Unglück durch beschwipstes Schwimmen

Charles Joughin war der Schiffsbäcker an Bord der Titanic und starb erst Jahre später im Jahr 1956 im Alter von 78 Jahren und war somit der letzte Überlebende der oft verfilmten Katastrophe. Laut eigenen Angaben überlebt er die Schicksalsnacht auf dem Atlantik dadurch, dass er während des Untergangs voll mit Whisky und Brandy war, sich nicht die Haare nassmachte und zwei Stunden lang im kalten Wasser herumschwamm, bis er gerettet wurde. Medizinisch gesehen wissen wir heute, dass Alkohol bei Kälte eher schädlich ist, statt aufwärmend zu wirken, aber irgendwas scheint Joughin schon richtig gemacht zu haben. Viele andere erfroren schließlich gleichzeitig in dem eisigen Nass. Vielleicht war es aber auch nur Glück.

James Cameron scheint jedenfalls von der Story gewusst zu haben, denn während der Untergangs-Sequenz in seinem Titanic-Film sehen wir Joughin kurz an seinem Flachmann nippen.

Bald schon kehrt der Regisseur übrigens zum Thema Katastrophenfilm nach historischem Vorbild zurück. Neben seinem gigantischen Avatar-Projekt mit mehreren Sci-Fi-Filmen (und vielleicht auch einer Anthologieserie nach Animatrix-Vorbild) plant Cameron eine Art Anti-Oppenheimer. Nachdem er die Rechte an den Sachbüchern Ghosts of Hiroshima und Last Train From Hiroshima von Charles Pellegrino erworben hatte, will er das Leid durch die Atombomben in Japan auf der Kinoleinwand zeigen.

Wo kann man Titanic aktuell streamen?

Wer die großen Gefühle und noch größeren Effekte aus Titanic kurz vor dem 30. Jubiläum noch einmal erleben möchte, findet den Film derzeit bei Disney+ in der Flatrate. Darüber hinaus ist er bei Amazon, Sky, Apple TV und Co. als Leih- und Kauftitel verfügbar.

Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien im Juli 2025 auf unserer Schwesternseite SensaCine.