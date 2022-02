Vikings-Konkurrent bei Netflix: Erster Trailer & Termin für das The Last Kingdom-Finale

The Last Kingdom ist zurück. Schon bald. Denn der erste Trailer für Staffel 5 des Vikings-Konkurrenten verspricht das große Finale der Historienserie.

Zwei Jahre mussten wir warten, nun meldet sich The Last Kingdom zurück. Die Historienserie, die auf Romanen von Bernard Cornwell basiert, startet bald in die 5. Staffel. Heute hat der Streaming-Dienst Netflix den ersten Trailer und den Starttermin der neuen Folgen veröffentlicht, die das große Finale der Uhtred-Saga erzählen werden.

Schaut euch den ersten Trailer für Staffel 5 von The Last Kingdom an:

The Last Kingdom - S05 Trailer (English) HD

Wann kommt The Last Kingdom Staffel 5 zu Netflix?

The Last Kingdom Staffel 5 startet am 9. März 2022 bei Netflix. Für Fans bedeutet das Abschiednehmen von der Serie um Uhtred (Alexander Dreymon) und Brida (Emily Cox), denn diese Staffel wird die letzte sein.

Es gibt aber auch gute Nachrichten. Denn wie im Oktober bekannt wurde, arbeitet das Team bereits an einem Spielfilm aus dem Last Kingdom-Universum. Der heißt The Last Kingdom: Seven Kings Must Die und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Bernard Cornwell. Auch Alexander Dreymon wird dafür als Uhtred zurückkehren (Quelle: Variety ).

