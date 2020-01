Vikings Staffel 6: Die neue Folge ist eine Beleidigung für Lagertha

Die neue Vikings-Episode Lagerthas Lied steht ganz im Zeichen der berühmten Schildmaid. Seiner wohl relevantesten Figur wird die Folge aber einfach nicht gerecht.

Achtung, Spoiler zu Vikings! Lagertha aus Vikings zählt fraglos zu den bedeutsamsten weiblichen Serien-Charakteren der der letzten Zeit. Die Serie befindet sich nun aber in ihrer finalen Staffel und dass die Schildmaid sterben würde, stand praktisch fest - schließlich erhielt Lagertha schon in Staffel 4 eine düstere Prophezeiung durch den Seher, wonach einer von Ragnars Söhnen sie eines Tages tötet.

Genau dieser tragische Moment ist jetzt gekommen: In der Episode Lagerthas Lied ersticht der unter Drogen stehende Hvitserk (Marco Ilsø) unsere Heldin. Die Trauer um Lagertha und ihr durchaus beeindruckender letzter Kampf machen jedoch nicht vergessen, wie schlecht die Folge geschrieben ist. Eine ikonische Figur wie sie verdient ein besseres Ende.

Vikings Staffel 6: Die neue Folge beginnt vielversprechend ...

Der Episode ist anzumerken, dass die Macher ihre wichtigste weibliche Figur würdig verabschieden wollten, denn vor ihrem Tod ist Lagertha noch ein episches Duell mit Weißhaar vergönnt. Wir erleben sie nicht nur als Strippenzieherin hinter einer klugen Verteidigungsstrategie (Stichwort: Labyrinth), sondern vor allem als jene herausragende Kämpferin, die sie nun einmal ist.

Der hünenhafte Weißhaar überragt Lagertha in Sachen Körpergröße deutlich, am Ende aber hilft ihm das absolut nicht. Mit unglaublichen Reflexen, ihrer einzigartigen Intuition, ihrem eisernen Willen und unbändigen Energie schafft es Lagertha trotzdem, ihr Gegenüber in die Knie zu zwingen, auch wenn ihr die Auseinandersetzung körperlich alles abverlangt.

Wäre diese Szene Lagerthas letzte gewesen - wohl niemand könnte sich beschweren. Sie schaut dem Tod furchtlos ins Gesicht und lässt sie sich nicht einmal durch ihr zerstörtes Schild zur Kapitulation bewegen. All das natürlich vor dem Hintergrund, dass sie mehr Leid als jede andere Vikings-Figur ertragen musste und erst neulich ihren Enkel verlor. Genau so kennen wir Lagertha, so wollen wir sie auch in Erinnerung behalten.

... aber die Autoren sind mit Lagertha heillos überfordert

Das große Problem der Episode: Dabei bleibt es nicht. Die Vikings-Autoren wollen noch eins drauf setzen, Lagerthas Prophezeiung schreit nach einer Bestätigung um jeden Preis. Warum sie ohne Notwendigkeit schwer verletzt (!) aufs Pferd steigt und allein loszieht, ist nach Maßgabe gesunden Menschenverstands schon jetzt das größte Rätsel der Staffel; nicht einmal nach dem Tod des kleinen Hali ritt sie Richtung Kattegat. Eine seltsame Anordnung von Prioritäten bekommen wir hier vorgesetzt.

Lagertha und Hvitserk "müssen" jetzt aber nun mal mit shakespeare'scher Dramatik aufeinander prallen und so ertönt das Rascheln der Drehbuchseiten lauter als das Kampfgeschrei einer Wikinger-Armee. Zu Beginn der Staffel hätten vermutlich die wenigsten auf Hvitserk als Lagerthas Mörder gewettet, der Überraschungseffekt geht jedoch auf Kosten von Lagerthas Glaubwürdigkeit. Sie mag hin und wieder stur gewesen sein, dumm hingegen war sie nie. Nun ja, jetzt ist sie es.

Lagerthas vermasselter Tod ist indes nur der traurige Höhepunkt ihrer Geschichte in den letzten Vikings-Staffeln. Wir haben dabei zugesehen, wie Björn, Ubbe und Ivar langsam das Lothbrok-Zepter übernahmen, während die kriegsmüde Schildmaid an den Rand gedrängt wurde. Konsequent in den Ruhestand gehen (oder einfach sterben) durfte Lagertha vorerst aber nicht, dabei fühlte sie sich spätestens seit Staffel 5 wie das fünfte Rad am Wagen an.

Lagerthas Abschiedstour in Vikings ist eine große Enttäuschung

Damit Lagertha ihre letzte große Schlacht austragen kann, setzt uns die 6. Staffel den Konflikt mit den Plünderern vor, der sich mehr schlecht als recht ins ohnehin zerbröckelte Gesamtbild einfügt. Ivar konspiriert mit Prinz Oleg, Björn hadert mit seiner neuen Verantwortung als König, Ubbe empfiehlt sich für höhere Aufgaben und Hvitserk steht einfach nur am Abgrund - in der aktuellen Folge zahlt die Serie gewissermaßen den Preis dafür, dass die Familie (auch räumlich) so weit auseinandergedriftet ist.

Als sie zuletzt demonstrativ ihr Schwert verbuddelte und es in der nächsten Folge wieder ausgrub, offenbarte dies endgültig die Ratlosigkeit der Vikings-Verantwortlichen im Umgang mit Lagertha. Ihr Tod wirkt daher wie eine Erlösung im Sinne einer Schadensbegrenzung - der Koma-Patient wird nicht länger künstlich am Leben gehalten und darf endlich ewigen Frieden finden.

Wenn Lagerthas Tod also etwas Gutes hat, dann das: Die Vikings-Macher können dieser einst tollen Figur nicht länger schaden. Ragnars Söhnen gehört endgültig die Bühne und womöglich hilft das der Serie wenigstens dabei, auf ihren letzten Metern noch einmal zu alter Stärke zurückzufinden.

Findet ihr Lagerthas Tod in Vikings angemessen?