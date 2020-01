Vikings: Die neue Folge liefert den größten Schock von Staffel 6

In der neuen Vikings-Folge aus Staffel 6 überschlagen sich die Ereignisse, den heftigsten Paukenschlag erleben wir am Ende. Jetzt ist in der Serie nichts mehr wie zuvor.

Achtung, Spoiler zu Vikings! Vikings macht in Staffel 6 bislang keine Gefangenen. So überraschte die Episode Das brennende Dorf mit dem tragischen Tod von Björns Sohn Hali und es war klar, dass noch mehr Abschiede folgen würden. Nun ist es so weit: Folge 6 wartet mit dem wohl schmerzlichsten Figuren-Tod seit Ragnars Ende in der Schlangengrube auf. Die Autoren führen uns dabei zunächst auf eine falsche Fährte, was das Ereignis umso schockierender macht.

Vikings Staffel 6: Lagerthas Tod ist so schmerzvoll wie erwartet

Die Folge Death And The Serpent steht im Zeichen Lagerthas (Katheryn Winnick). Ihre Gemeinschaft bekommt es mit einem erneuten Angriff der Plünderer zu tun, die in Episode 1 der Staffel von Björn aus Kattegat verbannt wurden. Lagerthas Truppe hat allerdings eine Art Labyrinth erbaut, das sich als sehr zweckdienlich erweist und so werden die Feinde bald in die Flucht geschlagen.

Weißhaar - der Anführer der Plünderer - will jedoch nicht aufgeben. Schließlich stehen er und Lagertha einander gegenüber und es kommt zu einem packenden, wendungsreichen Duell zwischen den beiden. Am Ende entscheidet Lagertha den Kampf, als sie geistesgegenwärtig ihr Schild (bzw. das, was davon noch übrig ist) in Weißhaars Nacken rammt und seine Kehle mit einem Schwert durchtrennt.



Zu Recht wird die Schildmaid gefeiert, nur um kurz darauf eine folgenschwere Entscheidung zu treffen: Ohne ihre schweren Wunden behandelt zu haben, reist Lagertha nach Kattegat, um Ubbe von dem Ereignis zu erzählen. Sie ist so schwach, dass sie von ihrem Pferd fällt und die letzten Meter auf dem Boden kriechen muss. An dieser Stelle kommt Hvitserk ins Spiel.



Hvitserk erfüllt Lagerthas Prophezeiung in Vikings

Hvitserk (Marco Ilsø) steht weiterhin unter dem Einfluss von Pilzen, die seine Paranoia verstärken. Er glaubt, dass Ivar gekommen ist und folgt dem Schwanz einer großen, schwarzen Schlange, an deren Kopf sich offenbar eine dämonische Gestalt befindet. Natürlich handelt es sich nur um eine Vision. Jetzt ahnen wir, was bevorsteht ...

Hvitserk ist davon besessen, Ivar zu töten - doch die Person, die da am Boden kriecht, ist Lagertha. Mit einem Messer sticht er auf sie ein, Lagertha stirbt in seinen Armen und erkennt ihr Schicksal an. Der Seher aus Vikings sollte also Recht behalten: Einer von Ragnars Söhnen tötet sie.

Vikings: Die ersten 5 Staffeln Vikings sind in Deutschland bei Sky Ticket zu sehen.

Mit Lagerthas Tod erreicht die 6. Staffel von Vikings einen frühen dramatischen Höhepunkt, der die Fans sicherlich spalten wird. Sogar Haralds überraschende Krönung zum König von Norwegen verblasst dagegen etwas. Wie es in der Serie weitergeht, erfahren wir hierzulande am 16. Januar 2020. Dann steht die nächste Episode bei Amazon Prime Video als Stream bereit.

Wie geschockt seid ihr von Lagerthas Tod in Vikings?