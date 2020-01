Vikings: Staffel 6 hat Ivars Schicksal womöglich schon verraten

Stirbt Ivar im Vikings-Finale? Die Anzeichen darauf verzichten sich. Staffel 6 könnte uns sogar schon durch Hinweise verraten haben, wer den Knochenlosen tötet.

Achtung, Spoiler zu Vikings: In seiner 6. Staffel wartet Vikings mit einem neuen Handlungsstrang auf, der in die Kiewer Rus führt. Hierhin hat es Ivar (Alex Høgh Andersen) nach seiner Niederlage im Kampf um Kattegat verschlagen - ein neuerliches Aufeinandertreffen mit seinen Brüdern scheint in den kommenden Folgen jedoch unvermeidlich.

Ivar zählt zu den Vikings-Figuren, die in der finalen Staffel auf der Kippe stehen, schließlich hat er eine Menge Feinde und nun bahnt sich auch mit seinem neuen Verbündeten Oleg ein gefährliches Zerwürfnis an. Der User megahmed757 postete auf Reddit einen ganz konkreten Vorschlag bezüglich der Frage, wer Ivar töten könnte.

Vorschau zur kommenden Vikings-Folge: Lagerthas nächste Schlacht steht bevor

Wie stirbt Ivar in Vikings Staffel 6?

Laut der Theorie des Reddit-Nutzers wird es Hvitserk (Marco Ilsø) sein, der Ivars Leben ein Ende bereitet. Die Begründung findet sich im bisherigen Verlauf der Vikings-Staffel: Hvitserk glaubt offenbar selbst, seinen Bruder durch einen Akt der Rache töten zu müssen. Womöglich kann er nur so Frieden finden. Zuletzt sah er sogar den Geist seiner verstorbenen Freundin Thora, welcher ihn zu der Tat anwies.

Eine Rolle spielt daneben die Tatsache, dass Ubbe (Jordan Patrick Smith) mittlerweile den Aufenthaltsort des Knochenlosen kennt. Hvitserk könnte für Ubbe als Doppelagent fungieren und sich wieder Ivars Vertrauen erschleichen, nur um diesen dann im richtigen Moment auszuschalten. Vielleicht macht sich Hvitserk also schon bald auf den Weg Richtung Osten ...

Vikings: Was ist Hvitserk noch zuzutrauen?

Momentan bringt Vikings Hvitserk als möglichen Mörder Ivars zwar recht deutlich (zu deutlich?) in Stellung, doch wir sollten nicht darauf vertrauen, dass es wirklich dazu kommt. Schließlich ist Hvitserk momentan dem Alkohol verfallen und befindet sich geistig wie körperlich in einem miserablen Zustand. Ein Psycho-Spiel mit ausgerechnet Ivar würde ihm Bestform abverlangen, und selbst das könnte noch zu wenig sein.

Immerhin aber dürfen wir davon ausgehen, dass Hvitserk im Finale doch noch eine wichtige Aufgabe zugewiesen bekommt. In Episode 5 erhielt er bereits eine Prophezeiung durch den Seher, die klar darauf hindeutet. Ob bzw. inwieweit Ivar konkret mit Hvitserks Schicksal verknüpft ist, bleibt natürlich abzuwarten.

Vikings: Die ersten 5 Staffeln Vikings sind in Deutschland bei Sky Ticket zu sehen.

Hvitserk könnte im Übrigen auch derjenige sein, der Lagertha tötet. Sie soll laut einer anderen Vorhersage des Sehers durch einen von Ragnars Söhnen sterben, was Hvitserk automatisch in den Kreis der Verdächtigen befördert. Da er momentan unberechenbar ist, müssen wir auf alles gefasst sein.

Die nächste Folge von Vikings erscheint hierzulande am 9. Januar 2020 bei Amazon Prime Video. Dort steht jeden Donnerstag - jeweils einen Tag nach der US-Premiere - eine neue Episode als Stream bereit.

Was glaubt ihr: Tötet Hvitserk Ivar in Vikings?