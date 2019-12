Vikings Staffel 6: Tragischer Tod in Folge 4 entfacht ein neues Trauma

Die neue Vikings-Folge ist da und schockt mit einem schrecklichen Figurentod. Dadurch nimmt Staffel 6 endgültig Fahrt auf - weitere Abschiede scheinen vorprogrammiert.

Achtung, Spoiler zu Vikings: Die finale Staffel von Vikings ist in vollem Gange und die Showrunner ziehen das Tempo langsam an. In der neusten Episode Das brennende Dorf erleben wir den ersten Figurentod der Staffel, der ziemlich nahegeht. Erst in der zurückliegenden Folge hatte Lagertha (Katheryn Winnick) ihr Schwert wieder ausgebuddelt - nun kommt es schon zu einem folgenreichen Kampf.

Vikings: Die Familie von Lagertha und Björn wird weiter dezimiert

Lagertha schwört ihre Gemeinschaft auf einen Angriff der Plünderer ein, die in der Episode Meer in Flammen bereits umliegende Dörfer überfallen und mehrere Frauen vergewaltigt haben. Zu eben diesem kommt es nunmehr auch wirklich, doch die berühmte Schildmaid hat ihre Mitstreiter gut vorbereitet und so ziehen die verbliebenen Angreifer nach einem relativ kurzen Gefecht wieder ab.

Die Gefahr scheint gebannt, ausgerechnet jetzt aber setzen die Vikings-Autoren zum Schlag in die Magengrube an: Björns Sohn Hali (Ryan Henson) verlässt zu früh seine Deckung und wird von dem Anführer der Plünderer im Vorbeireiten mit dem Schwert niedergestreckt.

Besonders tragisch: Noch vor der Schlacht erzählt Lagertha den ihr anvertrauten Kindern, dass sie keine Angst zu haben brauchen, da sie die Nachkommen echter Wikinger und großer Kämpfer seien. Hali entgegnet, er wolle seine Eltern stolz machen - am Ende kostet ihn ein Übermaß an Motivation das Leben.

Vikings: Die neue Folge markiert ein neues Trauma für Lagertha

In einer der letzten Szenen aus Das brennende Dorf beschließt die Gemeinschaft um Lagertha zwar trotzig, sich nicht einschüchtern oder vertreiben zu lassen, doch wie es Ragnars ehemaliger Frau nach dem Tod ihres Enkels wirklich geht, können wir nur erahnen.

Vikings: Die ersten 5 Staffeln Vikings sind in Deutschland bei Sky Ticket zu sehen.

Vermutlich fühlt Lagertha sich verantwortlich für das Unglück. Zu Beginn der aktuellen Vikings-Staffel trat sie den Rückzug auf eine Farm an, da sie zu viele Angehörige verloren hat, nun muss sie den nächsten Verlust verkraften. Björn hingegen weiß momentan noch gar nichts von dem Vorfall - er ist ausgezogen, um Harald zu retten und lässt sich in der neuen Folge auf einen Vorschlag von König Olaf ein.

Die 6. Staffel von Vikings ist in Deutschland bei Amazon Prime Video verfügbar. Dort erscheint aktuell jede Woche eine neue Episode.

