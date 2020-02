Vikings Staffel 6: Vorschau verspricht brutalen Kampf im Midseason-Finale

Vikings Staffel 6 steht kurz vor der Halbzeit, aber die Serie geht nicht ohne einen großen Knall in die Pause: In der nächsten Folge treffen Björn und Ivar aufeinander.

Achtung, Spoiler zu Vikings! In dieser Woche erwartet uns schon die 10. Folge der 6. Staffel von Vikings. Danach legt die Serie erst eine Pause ein, bevor voraussichtlich im Herbst 10 weitere Episoden folgen. Jedoch dürfen wir jetzt noch einmal ein gewaltiges Highlight erwarten, denn die nächste Schlacht steht an. Wie schon in Staffel 5 treffen Björn und Ivar in einem epischen Brüder-Duell aufeinander.

Die kommende Episode trägt im Original den Titel The Best Laid Plans und lässt uns um zahlreiche Figuren bangen. Olegs Truppen blasen nämlich endgültig zum Angriff auf Norwegen - offenbar alle verbliebenen Söhne Ragnars bis auf Ubbe sind im Kampf involviert. Den Teaser zur Folge könnt ihr euch oben im Titelbild und weiter unten auf der Seite anschauen.

Ivar gegen Björn: Vikings Staffel 6 erreicht einen Höhepunkt

Oleg hat bekanntlich niemand Geringeren als Ivar (Alex Høgh Andersen) auf seiner Seite, der wiederum auf Rache an Björn sinnt. Zuletzt stieß überraschend auch Hvitserk zu Olegs Mannschaft, nachdem er aus Kattegat verbannt wurde. Ob er eine entscheidende Rolle im großen Gefecht spielen wird?

Der vom Schicksal gebeutelte Björn stand derweil zuletzt vor einer massiven Herausforderung: Um Kattegat bzw. ganz Norwegen gegen die Angreifer aus der Kiewer Rus zu verteidigen, ist er dringend auf die Unterstützung von Harald angewiesen, der über das ganze Land herrscht. In der vorigen Vikings-Folge erklärte dieser sich zwar zu einer Allianz bereit, doch der bestens gerüstete Oleg bleibt eine riesige Bedrohung und wird sich gewiss als äußerst unbequemer Gegner erweisen.

Vikings: Wer stirbt im Midseason-Finale von Staffel 6?

Vikings ging noch nie allzu zimperlich mit seinen wichtigsten Figuren um. In Staffel 6 mussten wir bereits den Tod von Lagertha verkraften und womöglich steht jetzt der nächste Abschied vor der Tür. Dabei könnte es jeden treffen. Eine Prognose über Leben und Tod erweist sich als entsprechend schwierig, zumal das Promo-Material zum Midseason-Finale insoweit nicht besonders viel verrät oder auch nur andeutet.

Vikings: Die ersten 5 Staffeln Vikings sind in Deutschland bei Sky Ticket zu sehen.

Hvitserks (Marco Ilsø) Ende zum Beispiel schien in Staffel 6 beinahe schon besiegelt, nun aber erfreut er sich wieder bester Gesundheit. Sicher ist in der nächsten Vikings-Episode demgegenüber niemand - vor allem auch nicht Björn und Ivar, die Säulen der Serie.

Vikings Staffel 6: Seht den Teaser zu Folge 10

Die Folge The Best Laid Plans steht in Deutschland ab dem 6. Februar 2020 als Stream auf Amazon Prime Video bereit. Jede neue Vikings-Episode erscheint bei dem Streaming-Dienst einen Tag nach ihrer US-Premiere auf dem History Channel.

Was erwartet ihr vom Vikings-Midseason-Finale der 6. Staffel?