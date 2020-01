Vikings Staffel 6: Neue Folge bereitet endlich großen Krieg vor

In Staffel 6 von Vikings gab es schon einige Schocks, doch am Ende läuft alles auf eine gigantische Schlacht um Norwegen hinaus. In Folge 8 macht Oleg nun endlich ernst.

Achtung, Spoiler zu Vikings! Nach dem Tod von Lagertha in Vikings stehen die Autoren nun vor der schwierigen Aufgabe, Staffel 6 ohne die legendäre Schildmaid weiter voranzutreiben. Bei der Tragödie um sie und Hvitserk darf aber natürlich nicht in Vergessenheit geraten, dass der wahrscheinlich größte Konflikt des Finales erst noch bevorsteht. Eine Weile schon haben wir Ivar und Oleg in der Kiewer Rus beobachtet, wo die beiden aber nicht bleiben werden. Olegs großes Ziel ist die Eroberung Skandinaviens, bislang jedoch ließ er seinen Worten noch keine Taten folgen. Die neue Vikings-Episode mit dem Titel Die Hälfte Des Himmels (im Original: Valhalla Can Wait) bringt uns dem entscheidenden Krieg einen wichtigen Schritt näher. Vikings Staffel 6: Oleg ist bereits der gefährlichste Bösewicht der Serie Vikings Staffel 6: Oleg ist die größte Gefahr für Harald und Björn Oleg (Danila Kozlovsky) kündigt an, schon einmal Truppen nach Skandinavien zu schicken, um mehr über die Gegebenheiten in der Region zu erfahren - die Expertise von Ivar reicht ihm offensichtlich nicht. Ebenfalls in dieser Folge erleben wir, wie Angreifer aus dem Osten ein norwegisches Dorf überfallen und dabei keinen Gefangenen machen. Nur ein Mann überlebt und kann König Harald Bericht erstatten. Damit erhalten wir jetzt einen Vorgeschmack auf das, was uns im weiteren Verlauf der 6. Staffel erwartet. Harald (Peter Franzén) befindet sich als neuer König über das gesamte Land zwar in einer eindrucksvollen Machtposition, aber die neue Vikings-Folge verdeutlicht auch, dass er nach seiner Manipulation der Wahl keineswegs nur Freunde hat und Norwegen sogar weiter spalten könnte. Vor allem seine geplante Ermordnung Björns (Alexander Ludwig) zeugt von Größenwahn und Grausamkeit - schließlich war es der älteste Sohn Ragnars, der zu Beginn der Staffel herbei eilte, um Harald aus Olafs Fängen zu befreien. Die Spannungen zwischen Björn und Harald kommen zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, denn ausgerechnet jetzt wird Olegs Armee gewaltsam in Skandinavien vorstellig. Vikings: Bald kommt es zum Gipfeltreffen von Staffel 6 Ein Teaser deutete uns vor dem Midseason-Finale von Vikings bereits eine gewaltige Schlacht am Strand an, bei der anscheinend auch Hvitserk (Marco Ilsø) eine Rolle spielt. Eben der wird in der aktuellen Folge von Björn aus Kattegat verbannt, womit seine Geschichte in der Serie freilich noch nicht vorbei sein muss. Mehr zu Vikings: Theorie sieht tragisches Schicksal für Ivar voraus Denkbar ist sogar, dass Hvitserk noch einmal die Seiten wechselt und sich wieder Ivar (Alex Høgh Andersen) anschließt. Im Rahmen der nächsten Schlacht werden voraussichtlich viele wichtige Figuren aus Vikings direkt aufeinandertreffen und wir sehen den Knochenlosen endlich wieder in seiner Heimat. Momentan scheinen Oleg und Ivar im Vorteil zu sein und das nicht nur aufgrund der Machtdemonstration in der Episode Die Hälfte Des Himmels. Um Olegs gefährlichen Truppen Paroli bieten zu können, müssten Björn und Harald wohl an einem Strang ziehen, aber genau das könnte schwierig werden. Vikings: Die ersten 5 Staffeln Vikings sind in Deutschland bei Sky Ticket zu sehen. Wie sich die zentralen Konflikte in Vikings weiter entwickeln, erfahren wir hierzulande am 30. Januar 2020. Dann steht die nächste Folge bei Amazon Prime Video als Stream bereit. Nach Episode 10 der 6. Staffel legt die Serie allerdings erst einmal eine Pause ein. Was erwartet ihr von dem großen Krieg in Vikings Staffel 6?