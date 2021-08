Vikings-Star glänzt in seiner neuen Serie über große Männer mit noch größeren Emotionen

Alexander Ludwig und Stephen Amell kennt ihr aus Vikings und Arrow. Jetzt begeistern sie als Brüder-Duo in dem packenden Wrestling-Drama Heels, das ihr beim Amazon Prime Video Channel Starzplay streamen könnt.

Vikings-Fans kennen ihn als begnadeten Krieger Björn Eisenseite. In der neuen Serie Heels darf Alexander Ludwig seine Kampfkünste nun im Wrestling-Ring unter Beweis stellen – an der Seite von Arrow-Star Stephen Amell. Heels hat aber noch mehr als nur verschwitzte und halbnackte Männer in engen Spandex-Höschen zu bieten.

Das müsst ihr über Heels bei Starzplay wissen

Heels ist ein komplexes Charakterdrama in faszinierendem Wrestling-Setting .



. Die Drehbücher verfasste Michael Waldron. Er schrieb zuvor die Marvel-Serie Loki .

. Die 8 Folgen (ca. 60 Minuten) gib't wöchentlich immer sonntags auf Starzplay.



(ca. 60 Minuten) gib't wöchentlich immer sonntags auf Starzplay.

Heels erzählt die Geschichte der Brüder Ace und Jack Spade, die beide als Wrestler für die Duffy Wrestling League, der Promotion ihres verstorbenen Vaters, im Ring kämpfen. Duffy ist ein kleines Kaff im US-Bundesstaat Georgia. Und hier haben die Menschen kaum mehr als die Träume eines besseren Lebens, die sie antreiben können.

Hier gibt's den Trailer zu Heels mit Stephen Amell und Alexander Ludwig

Heels - S01 Trailer 2 (English) HD

Die Wrestling-Brüder könnten nicht grundverschiedener sein. Jack Spade (Stephen Amell) ist ein sogenannter Heel, der Böse im Ring. Im realen Leben ist er jedoch der Held und ein hartarbeitender Familienvater, der tagsüber Rasenmäher im Baumarkt verkauft und sich am Abend leicht bekleidet in inszenierte Kämpfe stürzt, um das Familiengeschäft am Laufen zu halten.

Ihm gegenüber steht sein ungestümer und oft infantiler Bruder Ace (Alexander Ludwig), der im Ring die Rolle des Face, also des Helden übernimmt. Privat ist er aber eine gescheiterte Existenz ohne richtigen Job und mit einem schlimmen Alkoholproblem. Seine krasse Überheblichkeit und sein impulsives Verhalten werden ihm aber bald zum Verhängnis.

© Starz Heels: Alexander Ludwig

Die Ansichten der Brüder kollidieren. Jack will der DWL zu nationaler Aufmerksamkeit verhelfen, während Ace nur an seine eigene Prominenz als Wrestler denkt. Nach einem brutalen Streit im Ring hat Ace aber den Respekt des Publikums und seine Chance auf eine Karriere verloren. Da hat Jack die zündende Idee: Sein Bruder soll fortan auch als Heel in Erscheinung treten und die Missgunst der Zuschauer zu seinem Vorteil nutzen.

Muskelkrieg in Serie: Große Männer mit noch größeren Emotionen

Wer wie ich bisher nur wenig Berührungspunkte mit der Sportart des Wrestlings hatte, wird in dem Drama hervorragend an die Thematik herangeführt.

Heels vermittelt einen spannenden Einblick in die Welt des Kleinstadt-Wrestlings. Sie Serie fasziniert mit Helden, die ihre Wrestling-Charaktere und deren Storylines voller Leidenschaft im Wechselspiel mit den Publikums-Reaktionen ausarbeiten.

© Starz Heels: Stephen Amell

Wenn ihr jetzt spektakulär verschwitzte Wrestling-Kämpfe erwartet, in denen sich eingeölte und muskulöse Männer akrobatisch durch den Ring schleudern: Die gibt es und sind auch mitreißend inszeniert.

Sie sind aber nicht der Fokus der Serie. Vordergründig ist Heels ein feinfühliges Familiendrama (mit leichten Soap-Einschüben) im Südstaaten-Setting über Menschen die träumen, aber in tristen Umständen feststecken.

Die Stars aus Arrow und Vikings sind das Highlight von Heels

Die beiden Hauptdarsteller tragen nahezu die gesamte Serie auf ihren breiten und muskulösen Schultern. Amell, der selbst professioneller Wrestler ist, überzeugt nach seiner Arrow-Rolle erneut als komplexer, zerrissener und diesmal noch stärker nuancierter Protagonist.

© Starz Heels: Stephen Amell

Aber vor allem Alexander Ludwig ist es, der in Heels freidrehen darf und seine überdrehte Figur inmitten von verschwitzten Sex-Szenen und garstigem Ausbrüchen überraschend sympathisch werden lässt. Denn er erdet seinen Heel-Charakter mit einem tief sitzenden Trauma, das Ace mit seiner kreierten Persona zu kaschieren versucht. Und seine Haarpracht ist nach Vikings auch diesmal wieder ein Highlight.

Bei den Nebencharakteren hinterlassen leider nur wenige einen bleibenden Eindruck. Zudem leidet die von Michael Waldron erdachte Serie unter einem Problem, das zuvor schon sein kleines Marvel-Zeitreise-Epos Loki plagte: die plötzlichen Tonartwechsel. Mehrfach kommt die Erzählgeschwindigkeit fast zum Stillstand, ehe sie dann in plötzlichen und dramatischen Ausbrüchen wieder eskaliert.

Das sind aber nur kleine Makel. Im Großen und Ganzen ist Heels eine beeindruckende Serie, die vor allem Fans von Amell und Ludwig begeistern wird und selbst Zuschauenden ohne Wrestling-Wissen enorm Spaß macht.

Die 1. Staffel von Heels umfasst 8 Episoden, die seit dem 15. August 2021 immer sonntags bei Starzplay ausgestrahlt werden. Als Grundlage für diesen Seriencheck dienten die ersten 4 Folgen.



