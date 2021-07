Mehr als Marvel und Star Wars: 20 Serien-Highlights starten noch 2021 bei Netflix, Disney+ und Co.

Neben neuen Star Wars- und Marvel-Serien bei Disney+ erwarten euch in der zweiten Jahreshälfte 2021 noch einige Serien-Highlights bei Netflix und Co., die es nicht zu verpassen gilt.

Eines der größten Serien-Ereignisse der nahen Zukunft wird dieses Jahr nicht mehr kommen. Die Herr der Ringe-Serie startet erst 2022. Serien-Fans müssen aber nicht bangen, denn die verbleibenden Monate des Jahres 2021 halten noch so einige vielversprechende Serien-Highlights bereit.

Bei den Massen an Serien-Neuheiten bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. ist es schwer den Überblick zu behalten. Daher haben wir für euch die 20 Serien-Highlights 2021 herausgesucht, denen wir in der 2. Jahreshälfte mit Spannung entgegenfiebern.

Welche Serien starten noch dieses Jahr? Welche müsst ihr euch unbedingt vormerken? Egal ob Marvel-Superheld:innen, Science-Fiction, Horror, Fantasy, packende Dramen oder Comedy: in unserer Auswahl an 20 heißerwarteten Serien sollte für jeden Fan etwas dabei sein. Viel Spaß beim Entdecken!



Serien-Highlights 2021: Marvel-Alarm bei Disney+

Auf Disney+ ist in diesem Jahr eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe gestartet. Aufwändig produzierte Serien erweitern die Welt des MCU um neue Geschichten und verleihen bekannten Figuren mehr Tiefe als bisher. Nach WandaVision, Falcon and the Winter Soldier und Loki starten in diesem Jahr noch drei weitere Marvel-Serien:

What If...? - Start im August bei Disney+



Ms. Marvel - Start noch 2021



Hawkeye - Start noch 2021

Die Animationsserie What If...? fällt hier etwas aus dem Rahmen. Denn hierbei handelt es sich um in sich abgeschlossene Geschichten, die alternative Verläufe des MCU-Kanons erforschen.

What If...? - S01 Trailer (Deutsch) HD

Auf den gewohnten Live-Action-Bombast müsst ihr aber nicht verzichten. Den gibt es in Ms. Marvel und Hawkeye zu sehen. Diese stellen zwei neue wichtige Figuren für die Zukunft des MCU vor: Kamala Khan und Kate Bishop.



Serien-Highlights 2021: Diese Netflix Originals solltet ihr nicht verpassen

Mehr als 100 neue Serien hat Netflix 2021 in der Pipeline. Wir haben für euch ein paar vielversprechende Serien aus dem Programm herausgepickt, die noch in diesem Jahr starten sollen und das Zeug zum nächsten großen Hit auf Netflix haben:

Hier gibt's den ersten Einblick in die Comedy Die Professorin mit Sandra Oh

The Chair - S01 Teaser Trailer (Englisch) HD

Serien-Highlights 2021: American Horror Stories

Serie: American Horror Stories



American Horror Stories Start: Ab 15. Juli bei FX on Hulu. In Deutschland demnächst bei Disney+

American Horror Stories - S01 Trailer (English) HD

Serien-Highlights 2021: Nine Perfect Strangers

Serie: Nine Perfect Strangers



Nine Perfect Strangers Start: 18. August bei Hulu. In Deutschland am 20. August bei Amazon Prime Video

Die seit 9 Staffeln für Gänsehaut sorgende Horror-Anthologie American Horror Story bekommt ein Spin-off, das nicht mehr staffelweise, sondern von Folge zu Folge eine neue Gruselgeschichte entspinnt. Freut euch auf viele bekannte AHS-Gesichter und eine Rückkehr an Orte des Schreckens, wie dem Murder House.

Es geht um neun Fremde in einem Luxus-Spa. Mehr müssen wir auch gar nicht wissen, denn die Hulu-Serie bringt von Haus aus alle Zutaten für einen Erfolg mit: David E. Kelley, eine Liane Moriarty-Vorlage (Big Little Lies) und Nicole Kidman. Zum namhaften Cast gehören zudem Melissa McCarthy, Luke Evans, Michael Shannon und Samara Weaving.

Nine Perfect Strangers - Teaser Trailer (English) HD

Serien-Highlights 2021: Only Murders in the Building

Serie: Only Murders in the Building



Only Murders in the Building Start: Ab 31. August 2021 bei Hulu und in Deutschland bei Disney+

Only Murders in the Building - S01 Teaser Trailer (English) HD

Serien-Highlights 2021: Y the Last Man

Serie: Y: The Last Man



Y: The Last Man Start: Ab 13. September 2021 bei FX on Hulu. In Deutschland bei Disney+

Ihr mögt True Crime-Serien? Die Charaktere aus Only Murders in the Building auch. Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez spielen hier drei Krimi-Fans (und Podcaster!), die einen Mord in ihrem New Yorker Wohnkomplex aufdecken wollen und dabei grausigen Geheimnissen auf die Spur kommen.

Y: The Last Man ist die heißerwartete Adaption der gleichnamigen und mit 3 Eisner Awards ausgezeichneten Comic-Reihe von Brian K. Vaughan und Pia Guerra. Eines Tages sterben alle Säugetiere mit Y-Chromosomen auf rätselhafte Weise. Die Welt stürzt ins Chaos. Einzig der junge Mann Yorick Brown überlebt.

Yorick und sein treues Kapuzineräffchen Ampersand streifen nun durch die postapokalyptische Welt, in der es verschiedene Fraktionen auf den letzten noch lebenden Mann abgesehen haben.

Serien-Highlights 2021: Chucky

Serie: Chucky



Chucky Sender: Ab Herbst beim US-Sender Syfy

Nach dem gescheiterten Reboot-Versuch kehrt die Original-Killerpuppe Chucky zurück. Die Horrorserie von Don Mancini verspricht, das Chucky-Verse eskalieren und bekannte Verbündete und Feinde des messerschwingenden Rotschopfs aufeinandertreffen zu lassen.

Chucky - S01 Teaser (English) HD

Serien-Highlights 2021: Foundation

Serie: Foundation



Foundation Sender: Ab 24. September 2021 bei Apple TV+

Die Science-Fiction-Serie basiert auf dem Roman-Zyklus (Foundation, Foundation and Empire und Second Foundation) von Isaac Asimov, in dem der Zusammenbruch des galaktischen Imperiums droht und damit ein 30.000 Jahre anhaltendes dunkles Zeitalter bevorsteht.

In den Hauptrollen treten Lee Pace (Halt and Catch Fire) und Jared Harris (Chernobyl) auf. Die epische Geschichte und die imposanten Bilder des Trailers versprechen ein Sci-Fi-Highlight, das sich alle Serien-Fans vormerken sollten.

Foundation - S01 Trailer 2 (Deutsche UT) HD

Serien-Highlights 2021: Dan Brown's Lost Symbol

Serie: Dan Brown’s The Lost Symbol



Dan Brown’s The Lost Symbol Start: Dieses Jahr beim US-Streamer Peacock

Dan Brown’s The Lost Symbol - S01 Trailer (English) HD

Serien-Highlights 2021: Das Rad der Zeit

Serie : Das Rad der Zeit



: Das Rad der Zeit Sender: Noch dieses Jahr bei Amazon Prime Video



Bereits drei Werke des Thriller-Autoren Dan Brown wurden für das Kino adaptiert. Nun folgt die erste Serie. Diesmal wird der Symbologe Robert Langdon aber nicht von Tom Hanks, sondern Ashley Zukerman (Fear Street) verkörpert. Hier folgen wir den Abenteuern des jungen Langdon, der das Verschwinden seines Mentors Peter Solomon (gespielt von Eddie Izzard) aufklären muss.

Bevor der Herr der Ringe im kommenden Jahr die Serienwelt überrollt, bringt uns Amazon Prime Video schon diesen Winter ein aufwändiges Serien-Epos, das ganz oben in der Fantasy-Liga mitspielt: die Verfilmung von Robert Jordans Romanzyklus Das Rad der Zeit. Zum Cast gehören unter anderem Rosamund Pike (I Care a Lot) und Haus des Geldes-Star Alvaro Morte.

Das Rad der Zeit - Teaser Trailer Titel (Deutsch) HD

Serien-Highlights 2021: CSI Vegas

Serie: CSI: Vegas



CSI: Vegas Start: Im Herbst beim US-Sender CBS

CSI Vegas - S01 Trailer (English) HD

Serien-Highlights 2021: Star Wars - Visionen und The Book of Boba Fett

Serie: Star Wars: Visionen



Star Wars: Visionen Start: Im September 2021 bei Disney+

Über sechs Jahre nach dem eigentlichen Serien-Finale kehrt das Team aus CSI: Den Tätern auf der Spur wieder zurück – zumindest ein Teil davon. Die Forensik-Experten Gil Grissom, David Hodges und Sara Sidle ermitteln in dem Serien-Revival mit neuen Charakteren in einem Fall, bei dem nichts weniger als die Zukunft des Kriminallabors von Las Vegas auf dem Spiel steht.

George Lucas hat sich in den 1970er Jahren maßgeblich von der japanischen Kultur beeinflussen lassen, als er am allerersten Star Wars-Film werkelte. Nun dürfen sieben japanische Anime-Studios ihre eigene Star Wars-Vision vorlegen.

Die Anthologie-Serie Star Wars: Visions umfasst neun Folgen bzw. Kurzfilme mit in sich abgeschlossenen Geschichten und jeweils unterschiedlichen Zeichenstilen und Genres. Freut euch auf die erste Rockoper im Star Wars-Kosmos!

Star Wars: Visions - S01 First Look (English) HD

Serie: Star Wars: The Book of Boba Fett



Star Wars: The Book of Boba Fett Start: Voraussichtlich im Winter 2021

Die 21 besten Serien 2021 - Rückblick auf die erste Jahreshälfte

Neben dem künstlerischen Experiment in Visions erwartet Star Wars-Fans 2021 auch der Start der nächsten Live-Action-Serie. Die galaktische Crime-Serie The Book of Boba Fett knüpft direkt an die Rückkehr des beliebten Kopfgeldjägers in der 2. Staffel von The Mandalorian an. Hier folgen wir den Erlebnissen von Boba Fett, der vom Planeten Tattooine aus die kriminelle Unterwelt des Outer Rim aufmischt.

Wir küren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber traditionsgemäß unsere und eure besten Serien des Jahres zur Halbzeit:

Für euch bedeutet das von WandaVision über Mare of Easttown bis zu It's a Sin bei Disney+, Sky, Amazon, Netflix, Apple TV+ und mehr jede Menge Streaming-Tipps.

