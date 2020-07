Vikings: Wann erscheint Staffel 6 auf DVD und Blu-ray?

Staffel 6 Teil 1 von Vikings gibt es schon bei Amazon als Stream, Teil 2 folgt wohl im Herbst. Hier erfahrt ihr, was das für die Heimkino-Auswertung bedeuten könnte.

Die beliebte Historien-Saga Vikings ist in Deutschland bei Amazon Prime Video zu Hause, wo neue Folgen stets einen Tag nach ihrer US-Premiere erscheinen. Die Sammler unter euch werden aber vielleicht trotzdem das Bedürfnis haben, sich die einzelnen Staffeln als DVD oder Blu-ray ins Regal zu stellen.

Die Situation bei Vikings ist jedoch etwas knifflig, denn seit Staffel 4 sind die Kapitel in 2 Teile gesplittet, zwischen deren Ausstrahlung eine mehrmonatige Pause liegt. Dies wirkt sich auch auf den Heimkino-Release aus. Wir spekulieren nachfolgend über mögliche Termine für die 6. Staffel.

Vikings Staffel 6 fürs Heimkino: So lange dauert es noch

Sehr wahrscheinlich wird Staffel 6A und Staffel 6B von Vikings getrennt auf DVD und Blu-ray erscheinen. Was einen möglichen Termin betrifft, können wir uns an der Veröffentlichung der 5. Staffel orientieren.

Teil 1 der 5. Staffel erschien in Deutschland am 5. April 2019 fürs Heimkino - schon Ende Januar 2018 war der Part auf Amazon abgeschlossen. Die Wartezeit für Fans betrug hier also ziemlich lange. Staffel 5B lief von Ende November 2018 bis Ende Januar 2019, die entsprechende DVD/Blu-ray folgte im November 2019.

Demnach müssen wir davon ausgehen, dass beide Teile der 6. Staffel erst nach der Amazon-Premiere der finalen 10 Folgen auf DVD und Blu-ray veröffentlicht werden. Los geht es mit Staffel 6 Teil 2 als Stream voraussichtlich im November oder Dezember.

Das Frühjahr 2021 erscheint nahe liegend für die Heimkino-Auswertung von Staffel 6A. Staffel 6B könnte in Rohling-Form dann bis zum Herbst 2021 auf sich warten lassen.

In den USA kommt der 1. Teil von Vikings Staffel 6 laut The Geekiary bereits im Oktober 2020 via DVD/Blu-ray auf den Markt - sozusagen als Einstimmung auf den Streaming-Start des großen Finales. So schnell wird es in Deutschland aber sehr wahrscheinlich nicht gehen. Bereits bei der 5. Staffel erfolgte der Release in den Ländern zeitlich stark versetzt.

