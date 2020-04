Kommt Vikings Staffel 7? Die Serie ist noch nicht zu Ende

Die jüngste Vikings-Folge aus Staffel 6 endete mit einem Schock. Nun stellt sich die Frage, wann und wie lange es mit der beliebten Serie eigentlich noch weitergeht.

Die Fan-Gemeinde von Vikings ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Da überrascht es kaum, dass die Episoden-Anzahl pro Staffel zwischenzeitlich von 10 auf 20 verdoppelt wurde und die Serie mittlerweile schon bei Staffel 6 angekommen ist.

Jedoch hat alles irgendwann ein Ende. Tatsächlich ist das große Vikings-Finale schon im Kasten, der Ausgang der Geschichte steht fest. Aber keine Sorge: Das Rätsel um Björns Schicksal wird garantiert aufgelöst und mindestens eine epische Schlacht servieren uns die Macher noch. Nachfolgend erfahrt ihr, wann es voraussichtlich weitergeht.

Vikings: Staffel 6B kommt, Staffel 7 aber nicht

Seit Staffel 4 sind die Staffeln von Vikings in 2 Parts aufgeteilt: Zunächst werden im Wochenrhythmus 10 Episoden ausgestrahlt, die restlichen 10 Folgen gehen dann nach einer Pause von ca. einem Jahr nacheinander an den Start. Dies ist auch bei der aktuellen 6. Staffel der Fall.

Staffel 6A von Vikings startete hierzulande am 4. Dezember 2019 bei Amazon Prime Video. Demnach ist der zweite Teil der 6. Staffel noch in diesem Jahr zu erwarten. Wahrscheinlich ist ein Release des nächsten Kapitels nach aktuellem Stand im November oder Dezember 2020.

© History Channel Vikings: Lagertha kämpft in Staffel 6

Dabei handelt es sich dann aber natürlich um Staffel 6B und nicht um Staffel 7. Eine solche wird nicht mehr produziert. Vielmehr schließt Staffel 6 Teil 2 die Serie endgültig ab. Ein konkretes Datum für die Premiere der finalen Folgen liegt momentan nicht vor, sodass wir uns noch mit Schätzungen behelfen müssen.

Vikings: Die ersten 5 Staffeln Vikings sind in Deutschland bei Sky Ticket zu sehen.

Vermutlich keinen Einfluss auf das Erscheinen der neuen Vikings-Folgen hat im Übrigen die Ausbreitung des Coronavirus. Die letzten Episoden wurden bereits 2018 abgedreht und die Postproduktion dürfte zumindest sehr weit fortgeschritten sein. Eine größere Verzögerung ist demnach nicht zu erwarten.

Hierzulande sind die Folgen zuerst bei Amazon Prime Video zu sehen. Die kommende Staffel 6B wird da keine Ausnahme bilden. Es existiert auch bereits eine Vorschau zu den nächsten Vikings-Episoden.

Moviepilot-Podcast zu Vikings: Warum die Serie so beliebt ist

In dieser Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutieren Andrea, Esther und Jenny U., was die derzeit größte Historienserie Vikings so besonders macht - und worüber ihr hinweg sehen müsst:

Für alle Fans von Vikings tauchen wir im 2. Teil des Podcasts ab Minute 00:31:03 tief ins Spoilergebiet ein zu den spannendsten Figuren. Ab Minute 00:52:02 reden wir über Staffel 6A und mutmaßen, was uns im großen Finale erwartet.

