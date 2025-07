Villa der Versuchung-Überraschung in Folge 4: Zwei Promis müssen gehen

Bei Villa der Versuchung steht der nächste Rauswurf an. Doch bevor nominiert wird, muss ein weiterer Star die Villa sofort verlassen.

Die Promis müssen sich Woche für Woche in der Villa der Versuchung selbst nominieren und rauswählen. Nachdem es bereits Kate Merlan und Betty Ballhaus getroffen hat und die beiden Frauen ihre Heimreise angetreten haben, steht in Folge 4 die nächste Entscheidung an. Doch diesmal trifft es nicht nur eine Person. Gleich 2 der Kandidaten müssen die Villa verlassen.

Villa der Versuchung: Georgina und Patricia verkleinern die Runde

In jeder Folge können sich die Promis in den sogenannten Machtspielen einen Vorteil erspielen. Dafür treten sie in Duos in verschiedenen Challenges an. In Episode 4 mussten sich die Teams einem kniffligen Puzzle stellen. Am Ende konnten sich Georgina Fleur und Patricia Blanco gegen die Konkurrenz durchsetzen und lösten das Rätsel am schnellsten.

Damit bekommen sie eine ganz besondere Macht und dürfen einen unter ihnen direkt – und noch vor der Nominierung – nach Hause schicken. Den beiden Frauen fiel die Entscheidung nicht schwer, denn sie müsse sich nicht mal besprechen: Gigi Birofio muss die Villa verlassen. Der Realitystar hatte sich mit seinem Verhalten selbst ins Aus geschossen, denn er ist den gesamten Tag streitlustig durch die Gegend gelaufen. Dabei ist er vor allem Georgina und Patricias Kumpel Seven angegangen.

Ein weiterer Star muss gehen

Gigi ist nicht der Einzige, der in dieser Folge Koffer packen muss. Bei der Nominierung geht es dem nächsten Promi an den Kragen. Obwohl er die anderen Teilnehmenden 5.000 Euro kostet, wird Ronald Schill rausgewählt. Der ehemalige Politiker hatte einfach zu viel Geld gekostet, denn er hatte sich Nacht für Nacht die Suite in Höhe von 2.000 Euro gegönnt.

Wann und wo läuft Villa der Versuchung?

Jeden Montag läuft zur Primetime um 20:15 Uhr eine neue Folge von Villa der Versuchung bei Sat.1. Wer nicht so lange warten möchte, kann eine Woche im Voraus bei Joyn Plus einschalten.