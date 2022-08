Von Fantasy-Horror bis Action-Kracher: 14 (!) neue Netflix-Originale zum Wochenende

Netflix hat im Lauf der Woche 14 neue Originale veröffentlicht. Hier findet ihr eine Übersicht mit den Filmen und Serien, die frisch im Streaming-Angebot eingetroffen sind.

Unter den lizenzierten Titeln sind diese Woche bei Netflix kaum große Namen zu finden. Zu den wenigen Ausnahmen gehört das von Meryl Streep angeführte Biopic Florence Foster Jenkins und die deutsche Komödie 100 Dinge mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz ihr Leben. Ansonsten sieht es eher mau aus.

Dafür hat Netflix in den vergangenen Tagen gleich 14 neue Originale veröffentlicht, was selbst im Angesicht des sonstigen Outputs des Streaming-Riesen eine bemerkenswerte Zahl ist. Der Netflix-Blockbuster der Woche ist der Fantasy-Horror-Actionfilm Day Shift, in dem Jamie Foxx und Dave Franco die Jagd auf Vampire eröffnen.

Darüber hinaus kehren zwei beliebte Serien zurück: Noch nie in meinem Leben ... und Locke & Key. Einmal mehr können wir uns in der Coming-of-Age-Geschichte von Devi verlieren und dabei genauso lachen wie weinen. Bei der Suche nach den fantastischen Schlüsseln wird es ernster: Hier erwartet uns das epische Finale.

Alle neuen Filme diese Woche bei Netflix

Alle neuen Serien diese Woche bei Netflix

Wie immer kann es sein, dass Netflix weitere Filme und Serien in sein Programm aufnimmt, die zuvor nicht angekündigt wurden. Zuletzt haben etwa sehr viele indische Titel ihren Weg in den Katalog des Streaming-Diensts gefunden.

Was schaut ihr euch am Wochenende bei Netflix an?