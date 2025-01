Von John Wick-inspirierte Auftragskiller-Serie erobert die Netflix-Charts

Eine neue Anime-Serie kraxelt die Netflix-Serien-Charts hinauf. John Wick diente als Vorlage für die Story über einen Auftragskiller, der mittlerweile nur noch Dad ist.

Zur winterlichen Anime-Season 2025 zählt der Netflix-Titel Sakamoto Days, der aktuell schon auf Platz 5 in den Serien-Charts des Streaming-Dienstes steht – nur einen Platz hinter Squid Game. Das Format, von dem bisher zwei Episoden online sind, basiert auf dem gleichnamigen Manga von Yuto Suzuki, der als Inspirationen US-Actioner wie John Wick und The Equalizer angab.

Gestartet ist die animierte Action-Comedy am 11. Januar 2025 auf Netflix und wird dort wöchentlich veröffentlicht. Insgesamt soll die 1. Staffel aus elf Episoden bestehen.

Anime nach John Wick-Vorbild auf Netflix: Darum geht es in Sakamoto Days

Dass Taro Sakamoto (Sprecher: Tomokazu Sugita) eine Ikone im Geschäft der Auftragsmörder war, ist schon eine Weile her. Bevor seine Frau Aoi (Nao Toyama) sich auf ihn einließ, musste er ihn versprechen, die Knarre und das Killen an den Nagel zu hängen. Nun lebt Taro als gemütliche Familienvater und könnte es sich gutgehen lassen, wenn seine mörderische Vergangenheit ihn nicht einholen würde. So gilt es, alte Reflexe zu reaktiven. Aber geht das auch, ohne sein Versprechen zu brechen?

Die nächste Episode des Animes aus dem Hause TMS Entertainment kommt am 25. Januar zu Netflix. Masaki Watanabe (Kado: The Right Answer, Battle Spirits) ist leitender Regisseur.

So sehen die Serien-Charts von Netflix aktuell aus:

