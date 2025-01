Netflix hat neuerdings eine John Wick-inspirierte Auftragskiller-Serie – die Vorlage umfasst schon 20 Bände

John Wick diente als Inspiration für eine neue Serie bei Netflix, in der ein ehemaliger Auftragskiller zum gemütlichen Familienvater geworden ist. Zumindest, bis seine Fähigkeiten gebraucht werden.

Seit letztem Wochenende hat Netflix die brandneue Anime-Serie Sakamoto Days im Angebot. Dabei handelt es sich um eine Umsetzung des gleichnamigen Killer-Dad-Mangas von Yuto Suzuki, der seit 2020 läuft und schon 20 Sammelbände umfasst.

Als Vorlage dienten dem Manga-Autor amerikanische Action-Filme wie John Wick und The Equalizer, wie sein Verleger im Magazin MANGA Plus offenbarte.

Sakamoto Days bei Netflix: Ein Anime-Fest für John Wick-Fans

In Sakamoto Days geht es um den ehemaligen Auftragskiller Taro Sakamoto, der einst eine Ikone seines mörderischen Fachs war. Als er sich jedoch in die Verkäuferin Aoi verliebt, muss er schwören, seinen Job an den Nagel zu hängen und nie wieder zu töten, um sie zu heiraten.

Jahre später haben die beiden eine Tochter und leben ein ruhiges Leben in der Kleinstadt, das Taro gemütlich hat werden lassen. Doch dann machen Gestalten aus seiner Vergangenheit die Familie ausfindig und sinnen nach Rache. Zeit für den Ex-Hitman also, seine alten Fähigkeiten zu reaktivieren.

Die abgedrehte Anime-Actionkomödie aus dem Studio TMS Entertainment ist bei MyAnimeList die am besten bewertete (neue) Anime-Serie der Winter-Saison 2025, die keine Folgestaffel oder Spin-off ist. Auch im Preview Guide von Anime News Network kommt sie gut weg. Da wird der Sakamoto Days-Auftakt etwa als "unterhaltsamste Premiere der Season" bezeichnet.

Masaki Watanabe (Kado: The Right Answer, Battle Spirits) übernahm die Regie bei der Anime-Adaption des Stoffes.

Wie erscheint das Anime-Highlight Sakamoto Days bei Netflix?

Sakamoto Days ging am 11. Januar 2025 mit der 1. Folge bei Netflix an den Start. Der Rest wird parallel zur japanischen TV-Premiere wöchentlich veröffentlicht. Weiter geht es mit dem Ab 16-Titel am 18. Januar, wenn die 2. Folge online geht. Wer vorher schon wissen möchte, wie es weitergeht: Die Vorlage* erschien hierzulande bei Carlsen Manga.

Neben der japanischen Originalversion mit Untertiteln liegt der Anime auch in mehreren ausländischen Synchronfassungen – inklusive Deutsch – bei Netflix vor.

