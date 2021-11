Von Resident Evil bis Pokémon: Die 10 besten Videospiel-Verfilmungen

Wir lieben Filme und wir lieben Games. Daher haben wir die 10 besten Videospiel-Verfilmungen zusammengetragen. Von der Zombie-Action in Resident Evil bis zum flauschigsten Pokémon-Detektiv ist alles dabei.

Games und Spielfilme scheinen oft zwei Welten, die sich nicht miteinander vertragen wollen. Zumindest wurden unsere Gamer-Herzen in der Vergangenheit immer wieder von Enttäuschung erfüllt, wenn Hollywood mal wieder auf der Welle des Erfolgs populärer Gaming-Marken mitschwimmen wollte. Doch hier und da erscheinen sie: die filmischen Lichtblicke, die uns genauso begeistern können, wie ihre Gaming-Vorlagen.

Mit Resident Evil: Welcome to Raccoon City steht die Adaption eines der populärsten Game-Franchises in den Startlöchern, das einmal mehr die ewige Diskussion um gute und schlechte Videospiel-Verfilmungen anheizen wird. In der Moviepilot-Redaktion haben wir uns daher zusammengesetzt und uns die Frage gestellt:

Welche Videospiel-Verfilmungen sind eigentlich die besten? Oder besser gesagt: Welche haben uns wenigsten aufgeregt?



Resident Evil wird nochmal verfilmt: Schaut den Trailer zu Welcome to Raccoon City:

Resident Evil: Welcome to Raccoon City - Trailer 2 (Deutsch) HD

Herausgekommen ist eine Liste mit 10 Filmen mit Gaming-Vorlage, die uns alle auf ihre eigene Art fasziniert, gefesselt, gegruselt oder einfach nur hervorragend unterhalten haben. Dabei haben wir uns auf Live-Action-Filme beschränkt und Animationssfilme sowie Serien (auch wenn es da ausgezeichnete Adaptionen wie Castlevania und Arcane gibt) für dieses Ranking vernachlässigt.

Viel Spaß beim Durchstöbern des Rankings. Wie schauen eure Top-Listen aus?