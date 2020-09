Von Superman zu James Bond: Henry Cavill bringt sich wieder als 007 ins Spiel

Vor langer Zeit wurde Henry Cavill als James Bond abgelehnt. Jetzt hat der Superman- und The Witcher-Star erzählt, dass er die Rolle immer noch sofort spielen würde.

Nach dem letzten Auftritt von Daniel Craig im kommenden James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben steht momentan noch kein Nachfolger für die ikonische Rolle des britischen Geheimagenten fest.

Vor kurzem kam wieder einmal das Gerücht auf, dass Tom Hardy der nächste James Bond werden soll. Offiziell kommentiert wurde dazu aber seitdem nichts mehr. Jetzt brachte sich Henry Cavill erneut ins Gespräch, der damals schon einmal abgelehnt wurde und trotzdem noch immer für die Rolle brennt.

Henry Cavill würde sofort James Bond spielen

In einem neuen Interview mit der britischen GQ sprach der Schauspieler über seine Rolle als Sherlock Holmes im aktuellen Netflix-Film Enola Holmes. In dem Gespräch geht es schließlich auch um andere Figuren von Henry Cavill wie seinen DC-Helden Superman. Ganz am Ende kommt dann nochmal das Thema James Bond auf.

Mit 22 Jahren bewarb sich der Brite damals als neuer 007 für Casino Royale. Wegen seines Gewichts musste er sich jedoch gegen Daniel Craig geschlagen geben. Im GQ-Interview zeigt sich Cavill aber immer noch stark an der Rolle interessiert:

Wenn Barbara [Bond-Produzentin Barbara Broccoli] und Mike [Co-Produzent Michael G. Wilson] daran interessiert wären, würde ich die Gelegenheit absolut nutzen. Zu diesem Zeitpunkt ist alles offen. Mal sehen, was passiert. Aber ja, ich würde gerne Bond spielen, es wäre sehr, sehr aufregend.

Schaut den Trailer zum letzten James Bond-Film mit Daniel Craig!

James Bond 007 Keine Zeit Zu Sterben - Trailer 2 (Deutsch) HD

Zuletzt bewies Cavill beispielsweise als Schauspieler in Guy Ritchies Codename U.N.C.L.E., dass er im schicken Smoking und mit gezückter Waffe einen erstklassigen 007 abgeben könnte. Auch sein derzeitiges Alter von 37 Jahren wäre noch gut als Einstieg ins Bond-Franchise geeignet.

An Rollen mangelt es ihm zurzeit aber nicht. Während die Wünsche nach einem weiteren Superman-Film mit dem Briten nicht leiser werden und der Schauspieler selbst immer wieder seine Leidenschaft für den Charakter betont, ist Henry Cavill auch noch der Hauptdarsteller in Netflix' The Witcher-Serie, die 2021 in die 2. Staffel geht. Für James Bond würde er aber wohl direkt noch einen Platz in seinem Terminkalender freimachen.

