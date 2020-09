Henry Cavills Superman-Rückkehr: Fans lassen DC keine andere Wahl

Fans wollen Henry Cavill unbedingt in weiteren Superman-Filmen sehen. Auf Twitter haben DC-Anhänger ihrem dringenden Wunsch jetzt wieder Nachdruck verliehen.

Wird Henry Cavill als Superman noch einen weiteren eigenen DC-Film bekommen? In letzter Zeit gab es immer wieder Berichte, die eine eher komplizierte Situation zwischen dem Studio und dem Schauspieler entstehen ließen. Auch wenn Cavill noch immer stark an der Figur hängen und den Helden auch in Zukunft noch gerne spielen würde, soll für Superman im aktuellen DC-Plan kein Platz vorgesehen sein.

Nachdem die Fans mit der offiziellen Ankündigung des Snyder-Cuts von Justice League zuletzt einen großen Sieg für sich verbuchen konnten, hat das Henry Cavill-Superman-Thema jetzt auch nochmal öffentlich für Aufmerksamkeit gesorgt.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zum Snyder-Cut von Justice League anschauen

Zack Snyder’s Justice League - Trailer (English) HD

DC-Fans fordern auf Twitter neuen Superman-Film mit Henry Cavill

Wie Comic Book berichtet, wurde der Hashtag #HenryCavillSuperman Anfang der Woche ein starker Trend auf Twitter. Darunter sprachen sich zahlreiche DC-Fans dafür aus, Henry Cavill nochmal in einem eigenen Superman-Film sehen zu dürfen oder schwärmten wieder für den Schauspieler in der Rolle:

Es gibt keinen Grund, keine Fortsetzung von Man of Steel zu machen. Die perfekte Besetzung wurde bereits festgelegt. Holt euch einen Drehbuchautor und einen Filmemacher, der leidenschaftlich auf dem aufbaut, was wir bereits haben, und lasst uns fliegen! #HenryCavillSuperman

Ich glaube wirklich, Henry Cavill ist der perfekte Superman-Schauspieler. Sein Körperbau, sein Aussehen, seine Begeisterung, seine Subtilität und sein Wissen und seine Liebe zum Charakter sind alles Dinge, die ihn für diese Rolle geboren haben. Er war bisher großartig, ich würde gerne sehen, was er noch bringen kann. #HenryCavillSuperman

Henry Cavill war der beste Superman seit Christopher Reeve und das kommt von jemandem, der Lois & Clark liebte. Und Henry hat einen weiteren Superman-Film verdient. Versucht, meine Meinung zu ändern. #HenryCavillSuperman

Henry Cavill als Superman war eine Wucht. Eine der besten Entscheidungen, die jemals bei Warner Bros. getroffen wurden. Lasst uns sein enormes Potenzial freisetzen. Wir brauchen einfach noch einen SUPERMAN-Film mit ihm. Die Möglichkeiten wären endlos. #HenryCavillSuperman

#HenryCavillSuperman ist und bleibt mein Superman. Die ruhige Stärke seines Charakters führte mich von meinem tiefsten Punkt zurück. Er strahlt Kal-El für mich aus. Die ruhige Belastbarkeit und Stärke seines Supermans ist das, was ich täglich nachahmen möchte.

In rund einem Jahr bekommen DC-Fans dann noch einmal die Möglichkeit, Henry Cavill in seiner Superman-Rolle zu sehen. Im Snyder-Cut von Justice League, der 2021 kommt, wird es viele neue Szenen mit der Figur zu sehen geben, die nicht für die existierende Kinofassung verwendet wurden.

Ob sich Warner Bros. von den starken Fan-Wünschen nach einem weiteren Superman-Solofilm mit Cavill nochmal ähnlich wie beim Snyder-Cut beeinflussen lässt, bleibt abzuwarten.

Wünscht ihr euch auch noch einen Superman-Solofilm mit Henry Cavill?