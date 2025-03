Vor 23 Jahren spielte sie Mel Gibsons Tochter in Signs: Was wurde aus einer der gefeiertsten Kinderdarstellerinnen der 2000er?

In den frühen 2000ern wurde Abigail Breslin als Kinderstar berühmt. Seitdem hat sie sich in verschiedenen Rollen im Kino und Fernsehen behauptet. Das Hollywood-Rampenlicht meidet Breslin aber zunehmend.

Im Alter von nur 6 Jahren wurde Abigail Breslin erstmals einem größeren öffentlichen Publikum bekannt. Damals spielte sie eines der kleinen Kinder von Mel Gibsons Hauptfigur im Mystery-Thriller Signs – Zeichen von Regisseur M. Night Shyamalan. Ihr großer Durchbruch folgte wenige Jahre später.

Heutzutage ist der Star nicht mehr oft in großen Hollywood-Produktionen zu sehen. Trotzdem ist Breslin eine viel beschäftigte Schauspielerin geblieben, die auch als Musikerin tätig ist. 2017 machte sie außerdem mit geäußerten Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs Schlagzeilen.

Abigail Breslin feierte 2006 ihren großen Schauspieldurchbruch

Ihre bis dato größte Rolle spielte sie im Alter von 10 Jahren mit der Hauptrolle in der Indie-Tragikomödie Little Miss Sunshine. Die Figur der schräg-sympathischen Olive Hoover machte sie schlagartig berühmt.

Schaut hier mal wieder den Trailer zu Little Miss Sunshine:

Little Miss Sunshine - Trailer (Deutsch)

In den darauffolgenden Jahren folgten eher kleinere Rollen, während Breslin später zwischen Auftritten in knalligen Popcorn-Filmen wie die Horror-Komödie Zombieland oder anspruchsvollen Ensemble-Dramen wie Im August in Osage County wechselte.

Zwischen Kino und TV hat Abigail Breslin in verschiedensten Projekten mitgespielt

Zu den größten Filmen aus ihrer Schauspielkarriere der letzten 10 bis 15 Jahre gehört eine Rolle im Sci-Fi-Blockbuster Ender's Game – Das große Spiel, der an den Kinokassen floppte.

Anschließend wirkte sie lieber wieder in kleineren Projekten mit. An der Seite von Arnold Schwarzenegger war sie 2015 in dem düsteren Horror-Drama Maggie zu sehen, während sie nach vorherigen TV-Auftritten ab 2015 eine größere Rolle in Scream Queens von Schöpfer Ryan Murphy spielte. In den letzten Jahren war sie unter anderem mit Hauptdarsteller Matt Damon in dem Kinofilm Stillwater dabei.

Neben ihrer Schauspielkarriere wurde Abigail Breslin auch als Musikerin tätig. Der Soundtrack zum Film Jeanie Jones von 2011 wurde vollständig von ihr und ihrem Co-Star Alessandro Nivola eingesungen. Die Veröffentlichung ihres Debütalbums The World Now wurde für 2015 angekündigt , doch zum Release kam es nicht.

Abigail Breslin machte sexuellen Missbrauch öffentlich

2017 äußerte sich die Schauspielerin öffentlich darüber, dass sie von einem Ex-Freund vergewaltigt worden sei. Zur Anzeige brachte sie die Tat nicht. Auf Instagram teilte sie dazu noch eine Statistik, der zufolge 994 von 1000 Vergewaltiger freikommen würden.

Seit 2023 ist Abigail Breslin mit ihrem langjährigen Lebensgefährten Ira Kunyansky verheiratet. Auf Instagram trägt sie mittlerweile den vollständigen Namen Abigail Breslin-Kunyansky.