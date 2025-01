Vor 24 Jahren spielte er seine erste Kinorolle, heute ist er einer der größten Stars der Welt: Erkennt ihr ihn?

Bevor er in der größten Fantasy-Reihe aller Zeiten die Hauptrolle spielte, hatte er seine erste Kinorolle wenige Monate zuvor in einem Thriller. Erkennt ihr den Jungen von damals wieder?

Eine Fantasy-Reihe mit acht Teilen machte ihn zu einem der größten und bestbezahlten Schauspieler unserer Zeit. Seine erste Kinorolle hatte er jedoch bereits wenige Monate vorher ‒ in einem fast vergessenen Thriller mit Pierce Brosnan.

Erkennt ihr den Jungen von damals wieder? Noch ein Hinweis: Seine erste Hauptrolle in einem Film hatte er zwei Jahre zuvor in der britischen TV-Produktion David Copperfield, wo er an der Seite mehrerer Stars spielte, die ihm später bei seiner Fantasy-Hauptrolle wiederbegegneten ‒ darunter Maggie Smith.

Daniel Radcliffe hatte seine erste Kinorolle noch vor Harry Potter in Der Schneider von Panama

Richtig geraten, es ist natürlich Daniel Radcliffe. Wenige Monate vor Harry Potter und der Stein der Weisen erschien Der Schneider von Panama in den Kinos, in dem der junge Brite seine erste Leinwandrolle innehatte. Der Thriller von John Boorman (Point Break) adaptiert den gleichnamigen Roman von John le Carré. Darin wird ein MI6-Agent (Pierce Brosnan) nach Panama versetzt und erpresst einen hoch angesehenen Schneider (Geoffrey Rush).

Dabei lernen wir ebenfalls die Familie des Schneiders Harry Pendel kennen, dessen Sohn Mark von niemand Geringerem gespielt wird als Daniel Radcliffe. In mehreren Szenen ist der damals neunjährige Schauspieler an der Seite seiner Leinwandfamilie zu sehen. Weitere Rollen besetzen etwa Jamie Lee Curtis als Harrys Ehefrau Louisa sowie John Boormans Tochter Lola Boorman in der Rolle von Harrys Tochter Sarah.

Der Schneider von Panama startete am 26. April 2001 in den deutschen Kinos. Am 22. November 2001 folgte der Kinostart von Harry Potter und der Stein der Weisen. Wer hätte nur sieben Monate zuvor ahnen können, bereits einen kurzen Blick auf einen werdenden Mega-Star auf der großen Leinwand erhascht zu haben?

Schaut hier einen Trailer zu Der Schneider von Panama:

The Tailor of Panama - Trailer (English) HD

Daniel Radcliffe war damals stolz auf seine erste Kinorolle

2019 sah sich Daniel Radcliffe einen Ausschnitt des Films während einer Episode der Webserie Couch Surfing (via Entertainment Weekly ) an. "Oh mein Gott!", ließ er dabei verlauten. "Steckt diesen Jungen in ein Franchise!"

Dazu erklärte der Harry Potter-Star, dass er damals mächtig stolz auf seine Leinwandeltern Jamie Lee Curtis und Geoffrey Rush gewesen sei: "Nicht schlecht für mein erstes Paar Leinwandeltern." Für seine Klassenkamerad:innen habe er am Set noch Autogramme von James Bond-Star Pierce Brosnan organisiert.

Wenn ihr euch nun einmal selbst von Daniel Radcliffe in seiner ersten Kinorolle überzeugen wollt, könnt ihr Der Schneider von Panama aktuell on demand bei Amazon, Maxdome und Magenta TV leihen oder kaufen.