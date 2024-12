Vor 55 Jahren hatte sie ihre erste Rolle in seiner Sitcom, heute ist sie ein Weltstar: Erkennt ihr die Schauspielerin?

Vor sage und schreibe 55 Jahren begann eine der erfolgreichsten Hollywood-Karrieren in der Sitcom von Doris Day. Erkennt ihr die zweifache Oscarpreisträgerin als kleines Mädchen wieder?

Eine heute 62-jährige Schauspielerin, die mit nur 3 Jahren zu modeln und schauspielen begann, die zwei Oscars und viele andere Preise erhielt, fing ganz klein in der Sitcom von TV-Legende Doris Day an. 1969 spielte sie in The Doris Day Show aka Doris Day in ... mit und der Rest ist Hollywood-Geschichte.

Erkennt ihr sie wieder? Kleiner Tipp vor der Auflösung: Unsere Gesuchte ist bekannt dafür, ihre Privatsphäre zu schätzen und hatte erst 2013 ihr offizielles Coming-out.

Oscarpreisträgerin Jodie Foster hatte ihre erste Rolle vor 55 Jahren in einer Sitcom

Ganz genau, eine ganz kleine Jodie Foster wirkte mit nur 6 Jahren in der 1. Staffel der langjährigen Doris Day-Sitcom mit. Genauer gesagt, war sie als Mädchen in der Episode Ruhe vor dem Sturm zu sehen. Doris babysittet in dieser Folge die Kinder einer Nachbarin, die im Begriff ist, weiteren Nachwuchs auf die Welt zu bringen. Foster spielte eines dieser Kinder.

Die für Filmklassiker wie Das Schweigen der Lämmer und Contact bekannte Foster war danach noch in berühmten Serien wie Rauchende Colts, Bonanza und Kung Fu zu sehen, ehe sie nach dem Film Taxi Driver als Teenstar richtig durchstartete.

Aktuell spielte Jodie Foster zuletzt in der 4. Staffel der Krimi-Anthologie True Detective mit, die sie als Ermittlerin Liz Danvers aus Alaska anführte. Ihr letzter Film war das Sport-Biopic Nyad. Während der Promo-Tour zu diesem Film sagte die Schauspielerin im CBC-Interview folgendes über die Bürde einer Kinderschauspielerin:

Ich fühlte mich verantwortlich, wenn wir kein Geld hatten. Ich dachte, ich würde etwas falsch machen. Es ist eine wirklich schlechte Idee. Es ist keine gute Art, als Kind aufzuwachsen. Aber ich war viel in Therapie (lacht).

Ihr Bruder Buddy Foster (heute 62) war damals ebenfalls als Kinderdarsteller im TV zu sehen und spielte in Formaten wie Petticoat Junction, Der Mann von Gestern und Mayberry R.F.D. mit. Im Gegensatz zu seiner erfolgreichen Schwester Jodie hing er das Schauspielen aber schon 1980 an den Nagel.