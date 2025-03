Vor 56 Jahren spielte er seine erste Filmrolle, heute ist er einer der berühmtesten Schauspieler der Welt: Erkennt ihr ihn?

Dieser mehrfach nominierte Oscarpreisträger prägt die Hollywood-Landschaft seit einem halben Jahrhundert. Erkennt ihr ihn anhand seines ersten Filmauftritts?

Der Schauspieler, den ihr oben seht, ist für seine vielseitigen Rollen berühmt, fand sich aber oft als Gangster vor der Kamera wieder. Begonnen hat alles in der romantischen Komödie Ich, Natalie aus dem Jahr 1969. Habt ihr schon eine Idee, wer auf dem Bild oben zu erkennen ist?

Kleiner Tipp vor der Auflösung: Bereits seine dritte Filmrolle in Der Pate brachte ihm eine Oscarnominierung ein.

Bester Freund, Gangster, Oberstleutnant: Die vielen Leben des Al Pacino

Al Pacino (Scarface, The Irishman) wurde in New York geboren und verließ mit 17 Jahren die Schule, um Schauspieler zu werden – dieser Plan ging bekanntermaßen auf.

Nach anfänglichen Rollen in kleineren Theatern wurde Al Pacino von dem Filmproduzenten Martin Bergman entdeckt, der ihm seine erste Filmrolle in Ich, Natalie vermittelte. Hier spielte er als Tony einen engen Freund der Hauptfigur, der ihr beiseite steht und eine gewisse Leichtigkeit in die Geschichte bringt.

Eine Begegnung mit dem Regisseur Francis Ford Coppola (Apocalypse Now) sollte für Al Pacinos weitere Karriere entscheidend werden. Coppola besetzte Pacino im Alter von 31 Jahren als Michael Corleone, eine der Hauptfiguren in dem Kultfilm Der Pate von 1972.

Dies verhalf dem Schauspieler zum Durchbruch. 1973 wurde er für seine Darstellung in Der Pate erstmals für den Oscar nominiert. In Der Duft der Frauen im Jahr 1992 stellte Pacino den erblindeten Oberstleutnant Frank Slade dar und durfte den begehrten Oscar final mit nach Hause nehmen.

Über die Jahrzehnte etablierte sich Pacino als Charakterdarsteller. Seine Vielseitigkeit beweist er bis heute in über fünfzig Film- und Fernsehauftritten. Zuletzt war er 2024 in dem Biopic Modi als Künstler zu sehen.