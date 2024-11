Vor 66 Jahren trat er zum ersten Mal in einer Serie auf, heute ist er einer der berühmtesten Schauspieler der Welt: Erkennt ihr ihn?

Heute ist er ein Oscar-Preisträger und Hollywood-Star, den viele aus einem riesigen 90er-Kultfilm kennen. 1958 stand er zum ersten Mal für eine Serie vor der Kamera. Neben seinem berühmten Vater.

"Niemand nennt mich Lebowski. Ihr habt den Falschen. Ich bin der Dude, Mann!" Diese Worte stammen aus dem Mund eines gemütlichen, langhaarigen Althippies und sind in der Filmgeschichte eingeschlagen wie ein Blitz. Seit The Big Lebowski kennt so gut wie jeder Filmfan Jeff Bridges. Der 74-jährige Oscar-Preisträger, der weiterhin für Filme wie Die Letzten beißen die Hunde, Tron, Iron Man oder Hell or High Water bekannt ist, war vor 66 Jahren zum ersten Mal in einer Serie zu sehen.

Jeff Bridges hatte vor 66 Jahren gleich 4 Auftritte in derselben Serie

Seinen ersten Serienauftritt absolvierte Bridges in der Serie Abenteuer unter Wasser, die von 1958 bis 1961 im US-Fernsehen lief. Sein Vater Lloyd Bridges (Hot Shots!) spielte dort die Hauptrolle eines professionellen Tauchers, der Menschen in Seenot rettete und gegen Bösewichte kämpfte. Die Serie blieb in den 1960ern populär und zeigte viele Auftritte späterer Stars wie Jack Nicholson oder Leonard Nimoy. Oder Lloyds Söhne Jeff und Beau Bridges (Stargate SG-1).

Jeff Bridges war in insgesamt vier kleineren Rollen in Abenteuer unter Wasser zu sehen. Oft benötigten die Produzenten einfach einen Jungen vor der Kamera und sein Vater ermutigte ihn zum Einsatz. 2016 erzählte Jeff Bridges in einem Esquire-Artikel:

Anders als viele andere Showbiz-Eltern liebte mein Vater seine Branche. Er spielte in einer populären Serie namens Abenteuer unter Wasser mit. Irgendwann gab es in einer der Folgen eine Rolle für einen Achtjährigen und er meinte: 'Komm und spiel ein bisschen mit Papa, Jeff. Du musst auch nicht zur Schule, das wird lustig.' Und dann gingen wir gemeinsam die Dialoge durch. Er brachte mir die ganzen Grundlagen bei.

Sein Vater sei in Abenteuer unter Wasser so gut gewesen, dass ihn die Leute tatsächlich für einen Taucher hielten und ihm viele Taucherrollen angeboten wurden, so Bridges. 1961 aber ging die Originalausstrahlung der Serie zu Ende und sein Vater suchte sich andere Angebote.

Sein Sohn aber war bereits mit dem Schauspielfieber infiziert. Als sein Durchbruch gilt das Coming-of-Age-Drama Die letzte Vorstellung von Regisseur Peter Bogdanovich, für das Bridges bereits 1971 eine Oscar-Nominierung erhielt. Es sollte das erste von sieben Malen sein.

Er gewann den Preis schließlich 2010 für seine Rolle des Country-Musikers Otis Blake in Crazy Heart. Neben vielschichtigen Dramen war Bridges immer wieder in Action-Blockbustern zu sehen, darunter King Kong von 1976 oder Kingsman: The Golden Circle von 2017. Gegenwärtig spielt er die Hauptrolle in der Thriller-Serie The Old Man und kehrt mit bald mit Tron: Ares ins Kino zurück.

Wer jetzt Lust hat, den kleinen Jeff Bridges in Abenteuer unter Wasser zu sehen, kann einzelne Folgen der Serie auf YouTube finden.