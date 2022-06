Vor Aquaman 2: Jason Momoa metzelt sich ein letztes Mal durch die Sci-Fi-Apokalypse

Im ersten Teaser-Trailer zur 3. Staffel der düsteren Sci-Fi-Serie See kehrt Aquaman-Star Jason Momoa ein letztes Mal als blinder und gnadenloser Kämpfer Baba Voss zurück.

Bevor DC-Star Jason Momoa im kommenden Jahr in Aquaman 2 ein weiteres Mal in die Rolle des nassen Superhelden Arthur Curry schlüpft, ist er in der 3. und leider auch schon finalen Staffel der postapokalyptischen Sci-Fi-Serie See - Reich der Blinden beim Streamer Apple TV+ zu sehen. Im ersten Teaser-Trailer schnetzelt er sich ein letztes Mal mit brachialer Gewalt durch gewaltige Action-Szenen.

Sci-Fi-Action mit Aquaman-Star Jason Momoa im Trailer zu See Staffel 3

Die Sci-Fi-Serie See - Reich der Blinden ist in einer fernen Zukunft verortet, in der die gesamte Menschheit ihr Augenlicht verloren hat – außer die Kinder des Stammesführers Baba Voss (Jason Momoa). Dieses Konzept entfesselt ein aufregendes Sci-Fi-Abenteuer in der (atemberaubend schönen) postapokalyptischen Wildnis mit jeder Menge eindrucksvoller und clever inszenierter Action.

Seht hier den Teaser-Trailer zum Sci-Fi-Finale von See mit Jason Momoa:

See - S03 Teaser Trailer (English) HD

Achtung, Spoiler zu See: Die 2. Staffel von See entfesselte ein Treffen der Giganten und schickt Jason Momoa ins brutale Duell mit Guardians of the Galaxy-Star Dave Bautista als Baba Voss' ruchloser Bruder Edo. Nach dem Sieg über seinen Erzfeind zog sich Baba in die Wälder zurück und lebt zu Beginn von Staffel 3 als Einsiedler fernab seines Stammes.

Doch als eine neue Gefahr seine Familie und die Zukunft der gesamten Menschheit bedroht, muss er ein weiteres und letztes Mal zu den Waffen greifen. Mehr Infos zu See Staffel 3 bekommt ihr hier.

Wann startet See Staffel 3 mit Jason Momoa bei Apple TV+?

Die 3. Staffel von See - Reich der blinden feiert ihre Premiere am 26. August 2022 beim Streaming-Dienst Apple TV+. Insgesamt acht Episoden umfasst das finale Kapitel der Sci-Fi-Action-Saga. Diese werden wöchentlich veröffentlicht. Das Serienfinale ist am 14. Oktober 2022 zu sehen.

Habt ihr schon in Jason Momoas Sci-Fi-Serie See reingeschaut?