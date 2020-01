See Staffel 2: Jason Momoa trifft auf Guardians of the Galaxy-Star

Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

Jason Momoa erwartet in der 2. Staffel seiner AppleTV+-Serie See ein Treffen der Giganten: Dave Bautista aus Guardians of the Galaxy stößt zum Cast.

Unter den bisherigen Serien des Streaming-Dienstes AppleTV+ fiel die postapokalyptische Fantasy-Serie See - Reich der Blinden mit Jason Momoa durch ihr großes Budget und ihren trashigen Charme auf. Auch für die 2. Staffel werden keine Kosten und Mühen (und Kunstblutbeutel?) gescheut, gehen wir nach dem aktuellen Casting. Denn einer neuen Meldung zufolge bekommt Momoa Besuch von einem Marvel-Star.

See Staffel 2: Jason Momoa trifft auf Dave Bautista

Dave Bautista, Star aus der WWE, Guardians of the Galaxy und Blade Runner 2049, wird seine erste größere TV-Rolle in Angriff nehmen. Der Mann, der in seiner Freizeit gerne Fehden mit den Fans von Fast and Furious anfängt, wird laut einer Exklusivmeldung von Deadline zum Cast von See stoßen.

Die Serie spielt in einem postapokalyptischen Szenario, in dem die wenigen Überlebenden eines tödlichen Virus blind sind. Momoas Kinder allerdings können sehen.

Über die Rolle von Dave Bautista in See ist noch nichts bekannt, aber immerhin hat er das Engagement bereits in einer Instagram-Story bestätigt.

Mehr über den Star: Vor Marvel, WWE und Stuber: Dave Bautista hatte eine brutale Kindheit

Bautista bleibt gefragt. Neben Guardians of the Galaxy 3 und dem Netflix-Film Army of the Dead von Zack Snyder stehen für den als Batista bekannt gewordenen Wrestler und Schauspieler demnächst Dune von Blade Runner-Regisseur Denis Villeneuve und die Komödie Der Spion von nebenan an. In letzterem folgt er offenbar der langen Tradition von Muskelprotzen in kinderfreundlicher Ware, von Der Kindergarten-Cop bis Der Babynator.

Wann kommt See Staffel 2 zu AppleTV+?

Einen Starttermin hat die 2. Staffel von See noch nicht und auch beim Panel auf der alljährlichen Pressetour der Television Critics Association (TCA) rückte der Streaming-Dienst am Sonntag nicht damit raus.

Habt ihr See schon gesehen und wenn ja, würdet ihr die Serie weiter empfehlen?