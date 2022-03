Vor Breaking Bad hat Jesse-Darsteller Aaron Paul einen unfassbar bizarren Auftritt hingelegt

In der Vergangenheit bekannter Stars sind immer wieder Perlen versteckt. So auch bei Breaking Bad-Darsteller Aaron Paul, der vor seinem Durchbruch einen komplett bizarren Auftritt hinlegte.

Das Internet vergisst nichts und auch Aaron Paul wird immer wieder an diesen Spruch erinnert. Auch in der Vergangenheit des Breaking Bad-Stars liegt eine Jugendsünde begraben, die sich die ganze Welt wieder und wieder anschauen kann.

Vor seinem endgültigen Durchbruch als Jesse Pinkman neben Bryan Cranstons Walter White war Paul im Jahr 2000 Teilnehmer von The Price Is Right. In Deutschland gab es einen Ableger der Gameshow als Der Preis ist heiß. Trotzdem dürfte keiner der Kandidat:innen einen ähnlich bizarr-abgedrehten Auftritt wie der Breaking Bad-Star hingelegt haben.

Breaking Bad-Star Aaron Pauls Gameshow-Auftritt bleibt unvergesslich witzig

Nachdem das Video mit dem Schauspieler auf TikTok nochmal viral gegangen ist, haben Seiten wie Decider nochmal an den extrem unterhaltsamen Auftritt von Aaron Paul erinnert. Der war 2000 im Alter von 20 Jahren Teilnehmer von The Price is Right und ist kaum wiederzuerkennen. Aber schaut euch das Video mit ihm am besten selbst an:

Interview mit BUILD , dass er für die volle Dosis Gameshow-Energie vor der Aufzeichnungtrank. Kein Wunder, dass er bei seinem Auftritt komplett ausgeflippt ist.

Neben dem Happy End für seine Schauspielkarriere zog er bei The Price Is Right dagegen den Kürzeren. Seinen Gewinn, ein neues Auto, verlor er gegen Ende der Show wieder.

