Vor Brick haben Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer schon einen Netflix-Film gemacht: Er unterhält von Anfang bis Ende

Im Netflix-Hit Brick spielen Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee die Hauptrollen. Bei dem Streamer gibt es noch einen Film, in dem das Paar schon gemeinsam zu sehen war.

Im aktuellen Mystery-Thriller Brick von Netflix spielen Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee ein Paar, das plötzlich in der gemeinsamen Wohnung eingesperrt ist. Daneben müssen sie sich auch mit einem Trauma aus ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Wer nach Brick noch einen Film mit den Stars streamen will, die auch privat in einer Beziehung sind, findet bei Netflix direkt einen unterhaltsamen Heist-Film mit den beiden.

In Netflix' Army of Thieves spielen Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee auch zusammen

Im Film von 2021, für den Schweighöfer neben der Hauptrolle auch die Regie selbst übernommen hat, spielt der Star den Profi-Safeknacker Ludwig Dieter. Nach kleineren Jobs in der öden Kleinstadt, in der er lebt, wird er von der geheimnisvollen Gwendoline (Game of Thrones-Star Nathalie Emmanuel) für eine große Mission rekrutiert. Dabei sollen mehrere Tresore in ganz Europa ausgeraubt werden. Zum Team von Ludwig Dieter gehört unter anderem auch Ruby O. Fee als Hacker-Spezialistin Korina Dominguez.

Schaut hier noch einen Trailer zu Army of Thieves:

Army of Thieves - Trailer (Deutsch) HD

Als witziger Heist-Film liefert Army of Thieves kurzweilige Unterhaltung, die nach Brick den idealen, fluffigen Kontrast zur düsteren Thriller-Story des momentanen Chart-Hits darstellt. Der Film selbst ist ein Prequel zur Zack Snyder-Zombie-Action Army of the Dead, wo Schweighöfer den Safeknacker erstmals gespielt hat.

