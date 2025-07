Vergesst Brick: Bei Netflix könnt ihr direkt 2 viel bessere Thriller streamen

Der deutsche Mystery-Thriller Brick hat die Netflix-Charts im Sturm erobert. Dabei verstecken sich bei dem Streamer zwei viel bessere Filme, in denen Figuren aus engen Räumen entkommen müssen.

Wenn einer der größten deutschen Filmstars mit einem neuen Film bei Netflix landet, kann man davon ausgehen, dass dieser innerhalb kürzester Zeit in die Charts einsteigt. So ist es letzte Woche mit dem von Matthias Schweighöfer angeführten Brick passiert. Aktuell belegt der Film Platz 1 in der Top 10 der beliebtesten Filme bei Netflix.

Der Mystery-Thriller entführt in die Straßen von Hamburg und erzählt von einem Paar, das plötzlich feststellen muss, dass seine gesamte Wohnung von einer geheimnisvollen Wand umgeben ist. Sowohl die Wohnungstür als auch die Fenster markieren fortan eine Sackgasse. Es folgen nervenaufreibende 100 Minuten voller Rätselraten.

Wenn ihr davon mehr sucht, haben wir zwei perfekte Filme parat.

Nach Brick bei Netflix streamen: Escape Room 1 und 2

Im Streaming-Angebot von Netflix befinden sich seit einer Weile zwei Filme, die perfekt zu Brick passen und Fans von Mystery-Thrillern mit engen Räumen voller Herausforderungen glücklichen machen dürften und den Survival-Aspekt ein bisschen mehr Richtung Horror auslegen: Escape Room und Escape Room 2: No Way Out.

Hier könnt ihr den Trailer zu Escape Room schauen:

Escape Room - Trailer (Deutsch) HD

2019 und 2021 kamen die beiden Filme ins Kino. Jetzt könnt ihr sie bei Netflix streamen und ein fieses Labyrinth durchlaufen. Während uns Brick von einem Stockwerk ins andere schickt, warten die Escape Room-Filme mit riesigen Anlagen auf, die in ihrem Umfang fast schon an die tödlichen Spiele von Squid Game erinnern.

Sogar die größere Geschichte, die hier erzählt wird, passt zu Squid Game: Im ersten Teil lernen wir eine Gruppe von unterschiedlichen Menschen kennen, die für ein Preisgeld von 10.000 US-Dollar um ihr Leben kämpfen. Im zweiten Teil versuchen die Überlebenden, das System zu Fall zu bringen – und müssen dafür nochmal durch die Hölle.

Die Escape Room-Filme gehen mehr Richtung Horror

Während sich Brick auf Mystery-Elemente stützt und durch die rätselhafte Wand auch ein bisschen Sci-Fi in die Erzählung mischt, lehnen sich die Escape Room-Filme verstärkt in unheilvolles Grauen und bewegen sich in der Tradition von Cube und Saw, allerdings mehr spielerisch als brutal. Freigegeben sind die Filme ab 16 Jahren.

Trotz der tonalen Unterschiede ist der Reiz der Geschichte der gleiche wie bei Brick: Unsere Protagonist:innen finden sich in einer vermeintlich ausweglosen Situation wieder, in der es darum geht, die Umgebung genau unter die Lupe zu nehmen. Nur so können sie einen Weg aus der Falle finden, die ebenso verdrängte Traumata zum Vorschein bringt.

Mehr zu Brick:

Brick mit Matthias Schweighöfer könnt ihr seit dem 10. Juli 2025 bei Netflix streamen. Escape Room und Escae Room 2: No Way Out befinden sich schon länger im Abo.