Vor Bridgerton Staffel 4: Die neue Hauptdarstellerin Yerin Ha könnt ihr schon jetzt in einer riesigen Sci-Fi-Serie sehen

Yerin Ha wird in Bridgerton Staffel 4 die Rolle der Lady in Silver übernehmen, die Benedict Bridgerton verführt. Schon jetzt könnt ihr die Schauspielerin in einer riesigen Sci-Fi-Serie sehen.

Nachdem uns Bridgerton dieses Jahr die 3. Staffel auf Netflix servierte, warten Fans bereits gespannt auf die neue Season und den ersten Auftritt der mysteriösen Lady in Silver, die Benedict Bridgerton (Luke Thompson) den Kopf verdrehen soll.

Wenn ihr euch jetzt schon fragt, was hinter Neuzugang Yerin Ha steckt, könnt ihr die Schauspielerin sofort in einer Reihe von Serien im Streaming sehen.

Bridgerton-Neuzugang Yerin Ha spielt in Sci-Fi-Hit Halo mit

Ihre Karriere startete die Schauspielerin 2019 am Theater, wo sie an der Seite von Alice im Wunderland-Star Mia Wasikowska in einer Sydney Theatre-Produktion vom Klassiker Herr der Fliegen zu sehen war. Den Sprung ins Fernsehen schaffte sie mit der amerikanisch-französischen Serie Reef Break, in der sie eine wiederkehrende Rolle innehatte.

Während erste Hauptrollen im ABC-Drama Troppo sowie dem Horrorfilm Sissy folgten, stieß Ha zur von Steven Spielberg produzierten Videospieladaption Halo, die 2022 ihre Premiere feierte. Darin ist Ha in der Rolle der Teenagerin Kwan Ha vom Planeten Madrigal zu sehen, die von Master Chief John-177 (Paul Schreiber) in Staffel 1 gerettet wird. In Staffel 2 gehört sie zum Bündnis der Forerunners, die eine entscheidende Rolle in der komplexen Sci-Fi-Welt spielen.

Alle 17 Episoden der Serie streamen aktuell bei Paramount+ im Abo *.

Paramount+ Yerin Ha in Halo

Miniserie Bad Behaviour brachte Yerin Ha ihre erste Nominierung ein

Wenn euch die Lust nicht nach Sci-Fi-Action steht, sondern ihr nach einer Erzählung sucht, die zumindest etwas mehr an Bridgerton erinnert, lohnt sich vielleicht stattdessen ein Blick in die Serie Bad Behaviour. Darin schlüpft Yerin Ha in die Rolle der Schülerin Alice, die Dank eines Stipendiums ein australisches Elite-Internat besucht. Mit den Lehrer:innen außer Haus wird das Internat nachts zur Zerreißprobe für mittellosere Schüler:innen wie Alice und Jo (Jana McKinnon), die sich auf dem harten Pflaster durchschlagen.

Schaut hier einen Trailer zu Bad Behaviour:

Bad Behaviour - S01 Trailer (English) HD

Die vierteilige Miniserie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Rebecca Starford und feierte 2023 ihre Premiere auf der Berlinale. Für ihre Darstellung wurde Ha mit einer Nominierung als beste Nebendarstellerin bei den Logie Awards geehrt.

Bad Behaviour ist hierzulande im Streaming-Abo bei WOW * zu sehen.

Noch in diesem Jahr wird Yerin Ha zudem in der heißerwarteten Prequel-Serie Dune: Prophecy zu sehen sein, die etwa 10.000 Jahre vor den Ereignissen des Kino-Hits von Denis Villeneuve spielet. Höchste Zeit also, euch die Schauspielerin vorzumerken.

