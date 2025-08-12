Vor Das Kanu des Manitu verrät Michael "Bully" Herbig seine liebste Filmfigur – die Entscheidung fällt im letzten Moment

In wenigen Tagen beginnt die Suche nach dem Kanu des Manitu im Kino. Vor dem Start der Western-Komödie verrät Michael "Bully" Herbig, welche seiner vielen ikonischen Figuren er am meisten mag.

Das nächste Kinoevent des Sommers steht vor der Tür: Mit Das Kanu des Manitu kehrt Michael "Bully" Herbig zu seinem größten Hit zurück, namentlich Der Schuh des Manitu, der vor 24 Jahren fast zwölf Millionen Menschen ins Kino lockte. Auch in der Fortsetzung wird der Filmemacher wieder vor der Kamera zu sehen sein.

Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur in einem: Bully ist dafür bekannt, bei seinen Projekten mehrere Rollen einzunehmen. Doch welche Filmfigur, die er im Lauf seiner seit rund drei Dekaden anhaltenden Karriere zum Leben erweckt hat, ist ihm über die Zeit am meisten ans Herz gewachsen? Wir finden es heraus!

Diese Figur hat Michael "Bully" Herbig am liebsten gespielt

Vor dem Kinostart von Das Kanu des Manitu war Bully mit seinen Co-Stars und kreativen Partnern Christian Tramitz und Rick Kavanian im Moviepilot-Büro zu Gast und hat sich auf ein kleines Spiel mit uns eingelassen. Er musste sich jeweils zwischen zwei seiner Filmfiguren entscheiden, bis am Ende nur noch eine übrig geblieben ist.

Nachfolgend könnt ihr euch das Video dazu anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am Anfang wirkt es, als wäre Winnetouch sein eindeutiger Favorit. Weder Spucki aus (T)raumschiff Surprise, Nepomuik aus Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Ramon aus Wickie und die starken Männer noch die titelgebende Herzogin aus Lissi und der wilde Kaiser kommen an der Manitu-Legende vorbei. Erst bei Kuzco, dem unmöglichen Protagonisten aus Ein Königreich für ein Lama, zögert er.

Es braucht jedoch die bayerische Urkraft des Boandlkramers, um Winnetouch vom Thron zu stoßen. Bereits zweimal verkörperte Bully den Tod, zuerst in Die Geschichte vom Brandner Kaspar und später in Der Boandlkramer und die ewige Liebe. Auch Woody, dem Bully in allen bisherigen Toy Story-Filmen seine Stimme geliehen hat, kann da nicht mithalten. Erst auf der Zielgeraden macht Abahachi das Rennen.

Zum Weiterlesen: Warum Sky du Mont das Beste an Der Schuh des Manitu ist

Bully kehrt als Abahachi in Das Kanu des Manitu zurück

Ein bisschen hat der PR-Gedanke diese Entscheidung beeinflusst, wie Bully seine Entscheidung im Scherz begründet. Immerhin ist er ab Donnerstag wieder als Abahachi auf der großen Leinwand zu sehen und stürzt sich zusammen mit Tramitz (Ranger) und Kavanian (Dimitri) in ein neues, chaotisches Western-Abenteuer.

Das Kanu des Manitu startet am 14. August 2025 im Kino.