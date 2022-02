Vor Inventing Anna: Einer der besten Filme 2020 zeigte schon das Talent der Anna Delvey-Darstellerin

Vor dem Netflix-Hit Inventing Anna spielte Julia Garner schon in einem der besten Filme 2020 die Hauptrolle. Als eindringliche Studie über missbräuchliche Machtstrukturen können wir The Assistant nur empfehlen.

Seit kurzem thront die neue Serie Inventing Anna Tag für Tag an der Spitze der deutschen Netflix-Charts. Darin spielt Julia Garner in der auf wahren Tatsachen basierenden Geschichte die deutsche Trickbetrügerin Anna Delvey, die sich in die New Yorker High Society schummelte.

Falls ihr dank Inventing Anna noch mehr von Julia Garners fantastischem Schauspiel sehen wollt, legen wir euch The Assistant ans Herz. Das Drama, das ihr bei Amazon leihen oder kaufen* könnt, hat es 2020 zurecht unter unsere 30 besten Filme des Jahres geschafft.

The Assistant deckt mit Julia Garner die Abgründe einer #MeToo-Industrie auf

Die Handlung von Kitty Greens umfasst einen Tag und zeigt Garners Protagonistin Jane bei der Arbeit als noch recht neue Assistentin in einer Filmproduktionsfirma. Neben banalen Aufgaben wie Kaffee kochen und Papiere ausdrucken verdichtet sich der Alltag in der Branche jedoch zu einem abgründigen Blick auf missbräuchliche Machtstrukturen und alle, die freiwillig oder unfreiwillig darin verstrickt sind.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu The Assistant:

The Assistant - Trailer (Deutsch) HD

Der präzise beobachtete The Assistant erweist sich als Film über die jüngere Me Too-Bewegung, die durch viele aufgedeckte Missbrauchsfälle rund um Filmproduzent Harvey Weinstein entstanden ist. Der Filmproduzent in Kitty Greens Werk wird nie beim Namen genannt (wir bekommen ihn nicht einmal zu sehen). Doch allein als wütende Stimme am Telefon und bedrohliche Präsenz im Hintergrund wird die Parallele zwischen der Figur und dem realen Weinstein bald deutlich.

Lange bevor Kate feststellt, was hinter der Einladung junger Frauen in schicke Hotels steckt, legt die Regisseurin mit kurzen Szenen und Details schon ein ganzes System offen, in dem die Hauptfigur als Frau von dem ansonsten fast nur männlichen Umfeld im Büro belächelt und nicht ernstgenommen wird. Dabei muss sich Kate notgedrungen sogar an den Strukturen des Machtmissbrauchs beteiligen, um ihren (undankbaren) Job nicht zu gefährden.

Getragen wird das schwere Thema von The Assistant aber mühelos von Julia Garner in der Hauptrolle. Mit ihrem großartigen Schauspiel vermittelt sie viele Emotionen nur durch kleine Regungen und Blicke, die das Stimmungsbild von freundlicher Routine schnell in frustrierte Verzweiflung kippen lassen. Garner ist es, die dem Klima dieses Arbeitsumfelds einen pulsierenden Herzschlag verleiht und das unmenschliche System mit einer warmen Menschlichkeit bereichert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

