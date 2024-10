Vor Netflix-Hit Nobody Wants This: Adam Brody und Kristen Bell standen schon 4 (!) mal zusammen vor Kamera

Adam Brody und Kristen Bell erobern mit Nobody Wants This aktuell die Netflix-Herzen. Doch die Serie war nicht die erste, in der sie zusammen zu sehen waren.

Die romantische Komödie Nobody Wants This ist wohl eine der Serienüberraschungen des Jahres auf Netflix und lockt nicht nur zahlreiche Zuschauer:innen vor die Bildschirme, sondern wurde auch von der Kritik mit Lob überhäuft. Kein Wunder also, dass der Streamer bereits eine zweite Staffel bestellt hat.

Falls ihr das Wiedersehen mit Adam Brody und Kristen Bell jedoch schon jetzt nicht mehr erwarten könnt, lohnt sich ein Blick in die Filmografie der beiden ‒ denn das Netflix-Traumpaar stand bereits vor Nobody Wants This für ganze 4 (!) Filme und Serien gemeinsam vor der Kamera.

Schauriges Wiedersehen mit Adam Brody und Kristen Bell in Scream 4

Scream 4 - Trailer (Deutsch) HD

Das erste Mal trafen Adam Brody und Kristen Bell 2011 am Set von Scream 4 aufeinander. Als Hoss und Chloe hatten beide jedoch lediglich Nebenrollen und auch vor der Kamera nicht viel miteinander zu tun. Sich den Horror-Kracher anzuschauen, könnte in Fans dennoch das ein oder andere Lächeln wecken.

In Wes Campells Scream 4 kehrt Sidney (Neve Campell) zum 15. Jahrestag der Woodsboro-Morde in ihre Heimat zurück. Nachdem ein paar Teenagerinnen um Telefonscherze klagen, dauert es nicht lang, bis der erste Mord passiert. Der Horrorfilm streamt aktuell bei Joyn im Abo und ist etwa bei Amazon zum Leihen und Kaufen verfügbar.

Fast so romantisch wie Nobody Wants This: Adam Brody und Kristen Bell in Some Girl(s)

Some Girl(s) - Teaser Trailer 1 (English) HD

Etwas genreverwandter zu Nobody Wants This ist die romantische Komödie Some Girl(s), in der Adam Brody und Kristen Bell 2013 gemeinsam vor der Kamera standen. Brody unternimmt darin als namenloser Protagonist einen Roadtrip durch die USA, um all seine Ex-Freundinnen vor seiner Hochzeit noch einmal zu besuchen.

Kristen Bell schlüpft in die Rolle einer seiner Verflossenen, die er in Los Angeles besucht und früher sogar beinahe geheiratet hätte. Some Girl(s) ist aktuell exklusiv auf Apple TV+ zum Kaufen oder Leihen verfügbar.

Romantisches Intermezzo mit Adam Brody und Kristen Bell in House of Lies

House of Lies - S05 Teaser World Domination (English) HD

Kristen Bell übernahm von 2012 bis 2016 eine der Hauptrollen in der Comedyserie House of Lies, in der sie gemeinsam mit Don Cheadle und Ben Schwarz durch die Unternehmerhölle einer großen Firma navigierte.

In Staffel 5 stieß Adam Brody als Gast zum Cast der Serie und schlüpfte in die Rolle von David, der eine Beziehung mit Bells Figur Jeannie van der Hooven eingeht. David entpuppt sich als wichtige Person in Jeannies Leben und ihre weiteren Entscheidungen. Alle 5 Staffeln von House of Lies streamen aktuell bei Paramount+ im Abo.

Kriminalspaß mit Adam Brody und Kristen Bell in CHiPs

CHiPs - Trailer (Deutsch) HD

Das letzte Mal vor Nobody Wants This waren Adam Brody und Kristen Bell gemeinsam 2017 in der Buddy-Cop-Komödie CHiPs zu sehen. Darin gehen Michael Peña und Dax Shepard als Ordnungshüter auf dem California Highway auf Streife und werden in allerlei Unfälle und Kriminalfälle verwickelt.

Lediglich in Nebenrollen zu sehen, konnten Adam Brody und Kristen Bell hier keine ähnliche Chemie wie in Nobody Wants This sprießen lassen. Wenn ihr euch den Film trotzdem anschauen wollt, könnt ihr ihn aktuell bei Amazon, Magenta TV oder Apple TV+ kaufen oder leihen.