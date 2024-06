Vor One Piece Staffel 2 bei Netflix: Mit diesem interaktiven Abenteuer wird die Wartezeit kürzer

Ungefähr ein Jahr wird es wohl mindestens noch dauern, bis Netflix’ One Piece zurückkehrt. Bis dahin versüßt euch eine Anime-Schatzsuche auf YouTube die Wartezeit.

Die Live-Action-Adaption des erfolgreichen Anime One Piece traf letztes Jahr auf viel Begeisterung. Nach anfänglicher Skepsis konnte die Netflix-Serie aber nicht nur langjährige Fans des Originals überzeugen. One Piece bot auch Neulingen einen leichten Einstieg, um sich der Suche nach dem größten Piratenschatz der Welt anzuschließen. Für alle Fans, die seitdem auf dem Trockenen liegen, hat sich Anime-YouTuber Raafey etwas ausgedacht. Irgendwo hat er den größten Schatz der Welt versteckt.

Raaftale macht euch zum Schatzjäger - wie, erfahrt ihr hier:

In Raaftale schickt euch Raafey über mehrere Staffeln auf die Suche nach Hinweisen. Zwischendurch gibt es immer wieder Preise zu gewinnen - am Ende wartet der große Raaftale-Schatz. Was das genau sein wird und wann die Suche endet, ist ein Geheimnis. Wie im großen Vorbild ist natürlich der Weg das Ziel. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird das Geheimnis des Raaftale aber gelüftet, bevor wir erfahren, was das One Piece ist.

Die erste Staffel von Raaftale feierte bereits am 25.06.2024 sein Finale in Berlin. Dort setzte sich der Gewinner durch fast 2.000 andere Teilnehmer aus ganz Deutschland durch. Staffel 2 dürfte somit nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und das Warten auf die 2. Staffel von Netflix’ One Piece wird damit deutlich leichter. Alles, was ihr zum Start von One Piece Staffel 2 wissen müsst, findet ihr hier.

Anime-Nostalgie: Raafey im Podcast über die Anime-Serien unserer Kindheit

Das Nachmittagsprogramm von RTL II prägte eine ganze Generation. Zusammen mit Raafey gehen wir auf eine nostalgische Zeitreise. Zurück zu den Anime-Serien die uns geprägt haben und uns bis heute begleiten.

Außerdem erfahrt ihr, welche aktuellen Anime-Serien ihr auf keinen Fall verpassen solltet und wo sie im Streaming-Dschungel zu finden sind.