One Piece Staffel 2 bei Netflix: Jetzt steht grob fest, wann die Fantasy-Serie zurückkehrt

Wann startet die 2. Staffel von One Piece endlich auf Netflix? Diese Frage stellen sich viele Fans der Fantasy-Abenteuer-Serie seit Monaten. Jetzt gibt es ein vielversprechendes Update zu den Dreharbeiten.

Im vergangenen Jahr brach Netflix mit der Live-Action-Serie One Piece den Fluch schlechter Anime-Adaptionen. Im Ranking von Moviepilot und Filmstarts schaffte es das Piraten-Abenteuer sogar auf Platz 6 der besten Serien 2023. Für den Streamingdienst wurde die Serie zum Hit und eine Verlängerung um Staffel 2 ließ nicht lange auf sich warten.

Die Hollywood-Streiks 2023 verpassten der Vorfreude auf One Piece Staffel 2 aber einen mächtigen Dämpfer. Über sechs Monate nach der Verlängerung sind noch keine neuen Folgen der Fortsetzung gedreht worden. Das wird sich jetzt bald ändern und ein Startdatum der Netflix-Rückkehr der Strohhutbande lässt sich endlich abschätzen.

Die Dreharbeiten zu One Piece Staffel 2 verraten, wann es auf Netflix weitergeht

Wie die stets gut informierte Seite What's on Netflix herausgefunden hat, sollen die Dreharbeiten zur 2. Staffel von One Piece im Juni 2024 endlich in Südafrika beginnen. Die Produktion soll um die sieben Monate dauern und voraussichtlich im Januar 2025 abgeschlossen werden.

Netflix Bald geht's endlich auf die Grandline

Aber wann ist Staffel 2 auf Netflix zu sehen? Ein offizielles Startdatum gibt es noch nicht. Jedoch gaben vergangenes Jahr die Produzenten hinter der One Piece-Serie eine Einschätzung, dass die Zeitspanne zwischen Produktionsstart und Veröffentlichung ca. 12 bis 18 Monate betragen könnte. Damit lässt sich ungefähr abschätzen, dass One Piece Staffel 2 zwischen Sommer 2025 und Ende 2025 auf Netflix landen wird.

Mit einem Start 2025 gesellt sich One Piece zu einigen der größten Serien-Hits von Netflix, die im kommenden Jahr nach langen Wartezeiten mit neuen Staffeln zurückkehren. Serienfans können sich dann auf neue Folgen von Wednesday, Stranger Things und The Witcher freuen.

One Piece Staffel 2: So geht es für Ruffy und Co. bei Netflix weiter

Da Netflix' One Piece die gleichnamige Manga-Reihe von Eiichiro Oda adaptiert, lässt sich bereits abschätzen, wie es nach Abschluss der sogenannten Eastblue-Saga für die Strohhut-Piraten Ruffy (Iñaki Godoy), Nami (Emily Rudd), Sanji (Taz Skylar), Zorro (Mackenyu) und Lysop (Jacob Gibson) in Staffel 2 weitergeht.

Als Nächstes wäre nun die Alabasta-Saga dran. Für die Strohhut-Piraten geht es darin erstmals auf die Grandline, wo sie direkt in Machenschaften der bereits in Staffel 1 mehrfach erwähnten Baroque-Firma und Verschwörungen im Wüstenstaat Alabasta geraten. Dabei trifft die Crew auf neue Feinde und neue Verbündete, von denen sich zwei sogar zukünftig der Piratenbande anschließen: das Rentier Chopper und die Archäologin Nico Robin.



Podcast für One Piece-Fans: Die deutsche Ruffy-Stimme im Interview zur Netflix-Serie

Die One Piece-Serie von Netflix bricht den Fluch der schlechten Anime-Verfilmungen. Ein Highlight des schrillen Piraten-Abenteuers ist die Rückkehr der bekannten deutschen Anime-Stimmen. Warum das die einzig richtige Entscheidung war, erklärt uns Monkey D. Ruffy im Podcast-Gespräch persönlich.

Seit über 20 Jahren leiht Sychronsprecher Daniel Schlauch dem Strohhut-Piraten Ruffy seine Stimme. Im Podcast spricht er mit uns über seine Arbeit an der Netflix-Adaption und verrät, warum er den Job beinahe abgesagt hätte. Zudem diskutieren wir über unsere Highlights aus Netflix’ One Piece.